നീറ്റ് പ്രക്ഷോഭം: മുംബൈയിൽ ഒത്തുകൂടിയ നൂറിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പിൽ പോലീസ് നോട്ടീസ്
കേസില് പ്രതി ചേര്ക്കപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 900 പിന്നിട്ടിട്ടുണ്ട്.
നീറ്റ് (NEET) പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകള്ക്കെതിരെ മുംബൈയില് നടന്ന ബഹുജന പ്രതിഷേധങ്ങളില് പങ്കെടുത്ത നൂറുകണക്കിന് യുവാക്കള്ക്കും വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കും എതിരെ കടുത്ത നടപടിയുമായി മുംബൈ പോലീസ്. പ്രതിഷേധങ്ങളില് പങ്കെടുത്ത ഏകദേശം മുന്നൂറോളം പേര്ക്കാണ് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസ് വാട്സ്ആപ്പ് വഴി സമന്സ് അയച്ചത്. വിവിധ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് പരിധികളിലായി തിങ്കളാഴ്ച മാത്രം ഏഴ് പുതിയ പ്രഥമ വിവര റിപ്പോര്ട്ടുകള് കൂടി രജിസ്റ്റര് ചെയ്തതോടെ, നീറ്റ് പ്രക്ഷോഭങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത ആകെ എഫ്.ഐ.ആറുകളുടെ എണ്ണം 12 ആയി ഉയര്ന്നു. കേസില് പ്രതി ചേര്ക്കപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 900 പിന്നിട്ടിട്ടുണ്ട്.
പുതിയ ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സന്ഹിത (BNSS) പ്രകാരം നോട്ടീസ്
ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സന്ഹിതയിലെ (BNSS) സെക്ഷന് 35(3) പ്രകാരമാണ് പോലീസ് നോട്ടീസുകള് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. ഏഴു വര്ഷത്തില് താഴെ തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റങ്ങളില് പ്രതികളായവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം, അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്നില് ഹാജരാകാന് നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഈ വകുപ്പ്. തിങ്കളാഴ്ച പുലര്ച്ചെ 2.45 ഓടെയാണ് പലര്ക്കും വാട്സ്ആപ്പില് സന്ദേശമായി നോട്ടീസ് ലഭിച്ചത്. അനധികൃതമായി സംഘം ചേരല്, സര്ക്കാരിന്റെ നിയമപരമായ ഉത്തരവുകള് ലംഘിക്കല് തുടങ്ങിയ ജാമ്യം ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റങ്ങളാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദാദറിലെ ശിവജി പാര്ക്ക്, ചൈത്യഭൂമി, വേര്ളി, സിയോണ്, മഹിം തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ കേന്ദ്രങ്ങളില് പോലീസ് അനുമതിയില്ലാതെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി എന്നാരോപിച്ചാണ് നടപടി.
കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ശിവജി പാര്ക്കില് നടന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടിയില് ശിവസേന (യു.ബി.ടി) അധ്യക്ഷന് ഉദ്ദവ് താക്കറെ ഉള്പ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള് പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ദില്ലി മോഡലില് വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങള് നഗരമധ്യത്തില് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് തടയാനാണ് പോലീസ് കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് കടന്നതെന്നാണ് സൂചന. സാധാരണയായി പ്രതിഷേധ സമരം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രമുഖ നേതാക്കള്ക്കോ സംഘടകര്ക്കോ എതിരെ മാത്രമാണ് പോലീസ് കേസെടുക്കാറുള്ളത്. സാധാരണക്കാരായ നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാര്ത്ഥികളെയും യുവാക്കളെയും പ്രതിപ്പട്ടികയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയ നടപടിക്കെതിരെ വിദ്യാര്ഥി സംഘടനകള് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. യുവാക്കളെ യുവാക്കളെ ഭയപ്പെടുത്തി പ്രക്ഷോഭങ്ങളില് നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനാണ് പോലീസ് ഇത്തരം നീക്കങ്ങള് നടത്തുന്നതെന്ന് ഓള് ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡന്റ്സ് ഫെഡറേഷന് (AISF) ആരോപിച്ചു. ALSO READ: NEET Protests : ചർച്ച വേണമെന്നാണ് രാഹുൽ ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്, സമ്മതിച്ചപ്പോൾ നിലപാട് മാറ്റി രാജിയാക്കി : ജിതേന്ദ്ര സിംഗ്
അതേസമയം, സാധാരണയായി പ്രതിഷേധ സമരം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രമുഖ നേതാക്കള്ക്കോ സംഘടകര്ക്കോ എതിരെ മാത്രം കേസ് എടുക്കുന്ന പോലീസിന്റെ പരമ്പരാഗത രീതിക്ക് വിപരീതമായി, പങ്കെടുത്ത സാധാരണക്കാരായ നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാര്ത്ഥികളെയും യുവാക്കളെയും പ്രതിപ്പട്ടികയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയ നടപടിക്കെതിരെ നിയമജ്ഞരും വിദ്യാര്ത്ഥി സംഘടനകളും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
യുവാക്കളെ ഭയപ്പെടുത്തി പ്രക്ഷോഭങ്ങളില് നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനാണ് പോലീസ് ഇത്തരം നീക്കങ്ങള് നടത്തുന്നതെന്ന് ഓള് ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡന്റ്സ് ഫെഡറേഷന് (AISF) ആരോപിച്ചു. കേസ് അന്വേഷണം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത എഫ്.ഐ.ആറുകള് പിന്നീട് ശിവജി പാര്ക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റുമെന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് വ്യക്തമാക്കി.ALSO READ: നീറ്റ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കണം, വിദ്യഭ്യാസം സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് ടിവികെ