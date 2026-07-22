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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 22 July 2026 (13:54 IST)

നീറ്റ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കണം, വിദ്യഭ്യാസം സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് ടിവികെ

CM Vijay
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (13:56 IST)
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നീറ്റ് പരീക്ഷ ക്രമക്കേടിനെതിരായ വിദ്യാര്‍ഥി പ്രക്ഷോഭം രാജ്യവ്യാപകമായി അലയടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ നീറ്റ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി തമിഴക വെട്രി കഴകം. പ്രവേശന പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകള്‍ക്കെതിരെ മാത്രമല്ല, രാജ്യത്ത് നീറ്റ് പരീക്ഷ തന്നെ ഒഴിവാക്കണമെന്നതാണ് തങ്ങളുടെ നിലപാടെന്ന് പാര്‍ട്ടി വ്യക്തമാക്കി. മെഡിക്കല്‍ വിദ്യഭ്യാസം ഉള്‍പ്പടെയുള്ള വിഷയങ്ങളില്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് പൂര്‍ണ്ണ അധികാരം നല്‍കാന്‍ ഭരണഘടനയുടെ കണ്‍കറന്റ് ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നും വിദ്യഭ്യാസം സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നും ടിവികെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
 
ഭരണഘടനാപരമായ മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് നിയമതടസ്സങ്ങളുണ്ടെങ്കില്‍ താല്‍ക്കാലികമായി സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് പൂര്‍ണ്ണ അധികാരം നല്‍കുന്ന പ്രത്യേക കണ്‍കറന്റ് ലിസ്റ്റ് രൂപീകരിക്കണമെന്നും ടിവികെ നിര്‍ദേശിച്ചു. ചെന്നൈ സെക്രട്ടറിയേറ്റിന് മുന്നില്‍ നീറ്റിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച റാപ്പ് ഗായകന്‍ അറിവിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സംഭവത്തില്‍ ഉയര്‍ന്ന രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ടിവികെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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