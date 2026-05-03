എക്സിറ്റ് പോളെല്ലാം കൃത്രിമം, 200ൽ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ നേടി അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് മമത ബാനർജി

എക്സിറ്റ് പോളുകള് തള്ളി പശ്ചിമ ബംഗാള് മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്ജി. ഇവ ഓഹരിവിപണിയെ മാനിപുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം മാത്രമാണെന്നും നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പില് തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ് 200ല് അധികം സീറ്റുകള് നേടുമെന്നും മമത ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു.
വോട്ടെണ്ണല് ദിവസത്തിന് തൊട്ടുമുന്പ് പാര്ട്ടി പ്രവര്ത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കവെയാണ് തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ് 200+ സീറ്റുകള് ജയിക്കുമെന്ന് മമത ആത്മവിശ്വാസം പങ്കുവെച്ചത്. വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കാനായുള്ള ഉപകരണമായി എക്സിറ്റ് പോളുകളെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അതല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. 2021,2024 തിരെഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും അവര് അത് ചെയ്തിരുന്നു. മമത ബാനര്ജിയെ ഉദ്ധരിച്ച് പാര്ട്ടി വൃത്തങ്ങള് വ്യക്തമാക്കി.