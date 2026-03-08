ഞായര്‍, 8 മാര്‍ച്ച് 2026
പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ള തൊഴില്‍രഹിതരായ യുവാക്കള്‍ക്ക് പ്രതിമാസം 1500 രൂപ പ്രഖ്യാപിച്ച് മമതാ ബാനര്‍ജി

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ഞായര്‍, 8 മാര്‍ച്ച് 2026 (13:32 IST)
പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ള തൊഴില്‍രഹിതരായ യുവാക്കള്‍ക്ക് പ്രതിമാസം 1500 രൂപ പ്രഖ്യാപിച്ച് പശ്ചിമബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജി, പത്താം ക്ലാസ് പാസായ 21നും 40നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ള യുവതി -യുവാക്കള്‍ക്കാണ് പ്രതിമാസം 1500 രൂപ നല്‍കുന്നത്. പണ വിതരണം മാര്‍ച്ച് ഏഴിന് തന്നെ ആരംഭിച്ചു എന്നും മമത കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

എസ്‌ഐആര്‍ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി വന്‍തോതില്‍ വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ നിന്ന് പേരുകള്‍ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടതിനെതിരെ നടന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കവെയാണ് മമത ബാനര്‍ജി ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതേസമയം തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി വമ്പന്‍ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി നടന്‍ വിജയുടെ തമിഴക വെട്രി കഴകം. 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പ്രതിമാസം 2,500 രൂപ പെന്‍ഷന്‍, സൗജന്യ ഘജഏ സിലിണ്ടര്‍, വിദ്യാഭ്യാസ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്, സ്ത്രീ സുരക്ഷാ സേന എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടെ വമ്പന്‍ പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് വിജയ് നടത്തിയത്.

സ്ത്രീകള്‍, കുട്ടികള്‍, കര്‍ഷകര്‍, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍, തൊഴിലാളി വര്‍ഗം എന്നിവരുടെ അഭിലാഷങ്ങള്‍ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഈ മാനിഫെസ്റ്റോ, TVKയുടെ പ്രചാരണ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ.ജി. അരുണ്‍രാജ് നേതൃത്വം നല്‍കിയ സമിതിയുടെ ആഴത്തിലുള്ള ആലോചനകള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടത്.


