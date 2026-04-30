10 എക്സിറ്റ് പോളിൽ പത്തിലും യുഡിഎഫ്, വിവിധ സർവേകളിലെ പ്രവചനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ

കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് നടന്ന തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ പുറത്തുവന്ന എക്സിറ്റ് പോള് ഫലങ്ങളില് യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തുമെന്ന് സൂചന. ഇന്നലെ പുറത്തുവന്ന എക്സിറ്റ് പോള് ഫലങ്ങളിലൊക്കെയും യുഡിഎഫ് വിജയിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. യുഡിഎഫ് ക്യാമ്പിനെ ഈ ഫലങ്ങള് വലിയ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടൈംസ് നൗ ജെവിസി, പി മാര്ക്ക്, പീപ്പിള്സ് പള്സ്, ചാണക്യ സ്ട്രാറ്റജീസ് അടക്കം 10 ഏജന്സികളുടെ സര്വേകളാണ് ഇന്നലെ പുറത്തുവന്നത്.
ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യ : യുഡിഎഫ് 78- 90 എല്ഡിഎഫ് 48-62, ബിജെപി/എന്ഡിഎ - 0-3
ടൈംസ് നൗ ജെവിസി : യുഡിഎഫ് 72-84, എല്ഡിഎഫ്- 52- 61, ബിജെപി/എന്ഡിഎ 3-7
മാട്രിസ് : യുഡിഎഫ് 70-75, എല്ഡിഎഫ്- 60-65, ബിജെപി/എന്ഡിഎ 3-5
പീപ്പിള്സ് പള്സ് : യുഡിഎഫ് 75-80, എല്ഡിഎഫ്- 55-65, ബിജെപി/എന്ഡിഎ 0-3
പി മാര്ക്ക് : യുഡിഎഫ് 71-79, എല്ഡിഎഫ്- 62-69, ബിജെപി/എന്ഡിഎ 1-4
പീപ്പിള്സ് ഇന്സൈറ്റ് : യുഡിഎഫ് 66-76, എല്ഡിഎഫ്- 58- 68, ബിജെപി/എന്ഡിഎ 10-14
സിഎന്എന്- ന്യൂസ് 18 വോട്ട് വൈബ് : യുഡിഎഫ് 70-80, എല്ഡിഎഫ്- 58-68, ബിജെപി/എന്ഡിഎ 0-4
ചാണക്യ സ്ട്രാറ്റജിസ് : യുഡിഎഫ് 72-80, എല്ഡിഎഫ്- 58- 64, ബിജെപി/എന്ഡിഎ 1-3
പൊളിറ്റിക്കല് ലാബ് : യുഡിഎഫ് 90-92, എല്ഡിഎഫ്- 45-46, ബിജെപി/എന്ഡിഎ 1-2
ജേര്ണോ മിറര് : യുഡിഎഫ് 65-80, എല്ഡിഎഫ്- 55-65, ബിജെപി/എന്ഡിഎ 0-5