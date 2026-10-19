പൂജാ അവധി: യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക് പ്രമാണിച്ച് ദക്ഷിണ റെയില്വേ കൂടുതല് സ്പെഷ്യല് ട്രെയിനുകളോടിക്കും
നവരാത്രി-പൂജാവധി ദിനങ്ങളിലെ അതിരൂക്ഷമായ യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കേരളത്തിലൂടെ കൂടുതല് പ്രത്യേക റഗുലര് സ്പെഷ്യല് ട്രെയിനുകള് പ്രഖ്യാപിച്ച് ദക്ഷിണ റെയില്വേ. തിരുവനന്തപുരം നോര്ത്തില് (കൊച്ചുവേളി) നിന്ന് മംഗളൂരു ജങ്ഷനിലേക്കും ചെന്നൈ താംബരത്തിലേക്കും പോകുന്ന രണ്ട് ജോടി പ്രത്യേക ട്രെയിനുകളാണ് സര്വീസ് നടത്തുക . ഈ ട്രെയ്നുകള് മുന്കൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഐആര്സിടിസി പോര്ട്ടലിലും റിസര്വേഷന് കൗണ്ടറുകളിലും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഈ ട്രെയിനുകളിലേക്കുള്ള മുന്കൂട്ടി ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് റെയില്വേയുടെ ഐ.ആര്.സി.ടി.സി (IRCTC) പോര്ട്ടലിലും റിസര്വേഷന് കൗണ്ടറുകളിലും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരം നോര്ത്ത് - മംഗളുരു ജങ്ഷന് സ്പെഷ്യല് (06155) 20ന് രാത്രി 7. 40ന് പുറപ്പെട്ട് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ 9ന് മംഗളുരു ജങ്ഷനില് എത്തും.
മടക്ക ട്രെയിന് (06156) 21ന് രാവിലെ 10.15ന് പുറപ്പെട്ട് രാത്രി 11.45ന് തിരുവനന്തപുരം നോര്ത്തില് എത്തും. ആലപ്പുഴ വഴിയാണ് സര്വീസ്. രണ്ട് സെക്കന്ഡ് എസി, മൂന്ന് തേഡ് എ.സി, മൂന്ന് തേഡ് എ.സി ഇക്കോണി, സ്ലീപ്പര് -6, ജനറല് 4 എന്നിങ്ങനെയാണ് ട്രെയിനിലെ കോച്ചുകള്.
തിരുവനന്തപുരം നോര്ത്ത് - ചെന്നൈ താംബരം സ്പെഷ്യല് 20ന് രാത്രി 8ന് പുറപ്പെട്ട് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ 11ന് താംബരത്ത് എത്തും. മടക്ക ട്രെയിന് (06163) 21ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2ന് പുറപ്പെട്ട് പിറ്റേദിവസം രാവിലെ 5ന് തിരുവനന്തപുരം നോര്ത്തില് എത്തും. നാഗര്കോവില്, മധുര, വില്ലുപുരം വഴിയാണ് സര്വീസ്, കോച്ചുകള് : തേഡ് എ.സി: 16, സ്ലീപ്പര് -2, ജനറല്-1. ട്രെയിനുകളില് റിസര്വേഷന് ആരംഭിച്ചു.