റെയിൽവേയിൽ 22,000 ഒഴിവുകൾ: ഗ്രൂപ്പ് ഡി അപേക്ഷ ജനുവരി 21 മുതൽ, ഐടിഐ പാസായവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ചൊവ്വ, 20 ജനുവരി 2026 (17:49 IST)
ഇന്ത്യന് റെയില്വേയില് ലെവല്-1 തസ്തികകളിലേക്ക് 22,000 ഒഴിവുകള് പ്രഖ്യാപിച്ച് റെയില്വേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോര്ഡ് (ആര്ആര്ബി) ഗ്രൂപ്പ് ഡി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2026 അറിയിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. സിഇഎന് 09/2025 പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ റെയില്വേ സോണുകളിലായി വിതരണം ചെയ്ത ഈ ഒഴിവുകള് പത്താം ക്ലാസ് പാസായ ഉദ്യോഗാര്ഥികള്ക്ക് സര്ക്കാര് ജോലിയിലേക്കുള്ള മികച്ച അവസരമാണ്. ജനുവരി 21, 2026 മുതല് ഫെബ്രുവരി 20, 2026 വരെ www.rrbapply.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓണ്ലൈന് അപേക്ഷകള് സ്വീകരിക്കും.
ട്രാക്ക് മെയിന്റൈനര് ഗ്രേഡ് IV, പോയിന്റ്സ്മാന്-ബി, അസിസ്റ്റന്റ് (ട്രാക്ക് മെഷീന്), അസിസ്റ്റന്റ് (ബ്രിഡ്ജ്), അസിസ്റ്റന്റ് (പി-വേ), അസിസ്റ്റന്റ് (ടിആര്ഡി), അസിസ്റ്റന്റ് ലോക്കോ ഷെഡ് (ഇലക്ട്രിക്കല്), അസിസ്റ്റന്റ് ഓപ്പറേഷന്സ് (ഇലക്ട്രിക്കല്), അസിസ്റ്റന്റ് (ടിഎല് & എസി), അസിസ്റ്റന്റ് (സി & ഡബ്ല്യു), അസിസ്റ്റന്റ് (എസ് & ടി) എന്നിങ്ങനെ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കല്, മെക്കാനിക്കല്, ട്രാഫിക്, എസ് & ടി വകുപ്പുകളിലായാണ് ഒഴിവുകള് വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതല് ഒഴിവ് ട്രാക്ക് മെയിന്റൈനര് തസ്തികയിലാണ് - 11,000 ഒഴിവുകള്.
2026 ജനുവരി 1 വരെ 18 മുതല് 33 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാര്ഥികള്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. എസ്സി, എസ്ടി, ഒബിസി, പിഡബ്ല്യുഡി, ഇഡബ്ല്യുഎസ് വിഭാഗക്കാര്ക്ക് സര്ക്കാര് നിയമങ്ങള് അനുസരിച്ച് പ്രായത്തില് ഇളവുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച്, അംഗീകൃത വിദ്യാഭ്യാസ ബോര്ഡില് നിന്ന് പത്താം ക്ലാസ് ജയിച്ചവരോ അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തില് നിന്ന് ഐടിഐ പാസായവരോ എന്സിവിടി നല്കിയ നാഷണല് അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് (എന്എസി) ഉള്ളവരോ അപേക്ഷിക്കാം.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ കമ്പ്യൂട്ടര് ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് (സിബിടി), ഫിസിക്കല് എഫിഷ്യന്സി ടെസ്റ്റ് (പിഇടി), ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷന്, മെഡിക്കല് എക്സാമിനേഷന് എന്നിങ്ങനെ നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടക്കും. സിബിടി പരീക്ഷയില് ഗണിതം, ജനറല് ഇന്റലിജന്സ് & റീസണിംഗ്, ജനറല് സയന്സ്, ജനറല് അവയര്നെസ് & കറന്റ് അഫയേഴ്സ് വിഭാഗങ്ങളില് നിന്നായി പത്താം ക്ലാസ് നിലവാരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും. അപേക്ഷാ ഫീസ് ജനറല്, ഒബിസി, ഇഡബ്ല്യുഎസ് വിഭാഗക്കാര്ക്ക് 500 രൂപയും എസ്സി, എസ്ടി, വനിതാ, മുന് സൈനിക, മറ്റ് സംവരണ വിഭാഗങ്ങള്ക്ക് 250 രൂപയുമാണ്. സിബിടിയില് ഹാജരായാല് ഫീസ് തിരിച്ചു ലഭിക്കും.
ആര്ആര്ബി ഗ്രൂപ്പ് ഡി തസ്തികകളുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 7-ാം വേതന കമ്മീഷന് പ്രകാരം ലെവല്-01 പ്രകാരം പ്രതിമാസം 18,000 രൂപയാണ്, ഇത് 5,200 രൂപ മുതല് 20,200 രൂപ വരെയുള്ള പേ മാട്രിക്സില് നിലകൊള്ളുന്നു. അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിനുപുറമേ വിവിധ അലവന്സുകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ജോലി സുരക്ഷിതത്വം, പെന്ഷന് ആനുകൂല്യങ്ങള്, മെഡിക്കല് സൗകര്യങ്ങള് തുടങ്ങിയവയും റെയില്വേ ജോലിയുടെ പ്രധാന ആകര്ഷണങ്ങളാണ്.
എന്ആര്, ഡബ്ല്യുആര്, ഇആര്, എസ്സിആര്, എസ്ഇആര്, എന്ഇആര്, എന്സിആര്, എന്എഫ്ആര് എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ പ്രധാന റെയില്വേ സോണുകളിലായാണ് ഒഴിവുകള്. 2018-ല് 62,097 ഒഴിവുകളും 2019-ല് 1,03,769 ഒഴിവുകളും 2024-ല് 32,438 ഒഴിവുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. 2025-26 വര്ഷത്തേക്കുള്ള 22,000 ഒഴിവുകള് റെയില്വേ ജോലി ലക്ഷ്യമിടുന്നവര്ക്ക് മികച്ച അവസരമാണ്. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്ഥികള് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് www.rrbcdg.gov.in, indianrailways.gov.in എന്നിവ സന്ദര്ശിച്ച് വിശദമായ അറിയിപ്പ് പരിശോധിക്കണം. ആധാര്, പത്താം ക്ലാസ് മാര്ക്ക് ഷീറ്റ്, വിഭാഗ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ രേഖകള് സജ്ജമാക്കി വയ്ക്കുകയും തയ്യാറെടുപ്പ് ഉടന് ആരംഭിക്കുകയും വേണം.