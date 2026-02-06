വെള്ളി, 6 ഫെബ്രുവരി 2026
ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയ സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്ന് തന്നെ ബോര്‍ഡിംഗ് നടത്തണം: റെയില്‍വേ നിയമത്തില്‍ വലിയ മാറ്റം വരുത്തും

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 6 ഫെബ്രുവരി 2026 (09:21 IST)
ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ ബോര്‍ഡിംഗ് നിയമങ്ങള്‍ മാറ്റാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നു. പുതിയ സംവിധാനമനുസരിച്ച് ഒരു യാത്രക്കാരന്‍ അവരുടെ നിയുക്ത ബോര്‍ഡിംഗ് സ്റ്റേഷനില്‍ ട്രെയിനില്‍ കയറിയില്ലെങ്കില്‍ ടിടിഇ (ടിക്കറ്റ് എക്‌സാമിനര്‍) അടുത്ത സ്റ്റേഷനില്‍ അവര്‍ക്കായി കാത്തിരിക്കില്ല. ബോര്‍ഡിംഗ് സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്ന് ട്രെയിന്‍ പുറപ്പെടുകയും യാത്രക്കാരനെ അവരുടെ സീറ്റില്‍ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ സീറ്റ് ഉടന്‍ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതായി കണക്കാക്കും. പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ പ്രകാരം പരിശോധനയ്ക്കിടെ ടിടിഇ ഉടന്‍ തന്നെ അവരുടെ ഹാന്‍ഡ്ഹെല്‍ഡ് ഉപകരണത്തില്‍ ' എത്തിച്ചേര്‍ന്നിട്ടില്ല' എന്ന എന്‍ട്രി നല്‍കും.

യാത്രക്കാരന്‍ നിയുക്ത സ്റ്റേഷനില്‍ ട്രെയിനില്‍ കയറിയിട്ടില്ലെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കും. ഈ എന്‍ട്രി നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ സിസ്റ്റത്തില്‍ സീറ്റ് റെയില്‍വേയുടെ ഈ മാറ്റം പ്രധാനമായും വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിലും ആര്‍എസി (റിസര്‍വേഷന്‍ എഗൈന്‍സ്റ്റ് ക്യാന്‍സലേഷന്‍) ടിക്കറ്റുകളിലും യാത്ര ചെയ്യുന്ന യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. ഒരു സീറ്റ് ഒഴിവുള്ളതായി പ്രഖ്യാപിച്ചാലുടന്‍ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിലെ അടുത്ത യാത്രക്കാരന് റെയില്‍വേ സംവിധാനം സ്വയമേവ ബെര്‍ത്ത് അനുവദിക്കും. സീറ്റ് അനുവദിച്ചാലുടന്‍ യാത്രക്കാരന്റെ മൊബൈല്‍ ഫോണിലേക്ക് ഒരു സന്ദേശം അയയ്ക്കും ഇത് തല്‍ക്ഷണ സ്ഥിരീകരണം നല്‍കും.

ഈ പുതിയ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി റെയില്‍വേ സോഫ്റ്റ്വെയറില്‍ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തണമെന്ന് റെയില്‍വേ മന്ത്രാലയം നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. സെന്റര്‍ ഫോര്‍ റെയില്‍വേ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സിസ്റ്റംസിനെ ആണ് ഈ ഉത്തരവാദിത്തം ഏല്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ട്രെയിനുകളില്‍ ഈ നിയമം നടപ്പിലാക്കാന്‍ കഴിയും.


