അമേരിക്ക ഭാവിയിൽ ശത്രുവായേക്കാം, ഇന്ത്യ അങ്ങനെയല്ല: ചേർത്തുപിടിച്ച് നെതന്യാഹു, ഉദ്ദേശമെന്ത്?
ഇസ്രായേലില് പൊതുതിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരാഴ്ച മാത്രം ബാക്കിനില്ക്കെ ഇന്ത്യയെ ചേര്ത്തുനിര്ത്തുന്ന പ്രസ്താവനയുമായി ഇസ്രായേല് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹു. യുഎസില് ഒരുപക്ഷേ ഭാവിയില് വരാനിരിക്കുന്ന ഭരണകൂടം ഇസ്രായേലിനെതിരെ ശത്രുതാപരമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചേക്കാമെന്നും അതിനാല് തന്നെ ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള വന്ശക്തികളുമായി സഖ്യം ആവശ്യമാണെന്നുമാണ് നെതന്യാഹു വ്യക്തമാക്കിയത്.
രണ്ട് വര്ഷത്തിനകം യുഎസില് ഇസ്രായേലിനെതിരെ ശത്രുതാ മനോഭാവം പുലര്ത്തുന്ന സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ യുഎസ് പ്രസിഡന്റായി വന്നേക്കാം. നമ്മള് അതിനെ എങ്ങനെ നേരിടും?, അതിനായി പുതിയ സഖ്യങ്ങള് രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ത്യ ചെറിയൊരു രാജ്യമല്ല, അത്തരത്തില് മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളുമുണ്ട്. പുതിയ സുരക്ഷാ നയം വിശദീകരിക്കവെ നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ മെയിലും സമാനമായ പ്രതികരണം ഇസ്രായേല് പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയിരുന്നു. ഇസ്രായേലിനോട് ഭ്രാന്തമായ സ്നേഹമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളതെന്ന് കഴിഞ്ഞ മെയില് നെതന്യാഹു പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഇസ്രായേലിന്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്ത പങ്കാളിയായ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന് വിജയാശംസകള് നേര്ന്ന് മണിക്കൂറുകള്ക്കുള്ളിലാണ് യുഎസില് വൈകാതെ ഇസ്രായേല് വിരുദ്ധ ശക്തികള് ഭരണത്തിലെത്താമെന്ന സൂചന നെതന്യാഹു നല്കിയത്. ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുഎസ് ഭരണകൂടങ്ങള് ഇസ്രായേലിനോട് അടുപ്പം പുലര്ത്തുന്ന സമീപനമല്ല സ്വീകരിക്കാറുള്ളത്. ഇത് കണക്കിലെടുത്താണ് നെതന്യാഹുവിന്റെ പ്രസ്താവന.ALSO READ: ബാൽക്കണിയിലോ ടെറസിലോ നിൽക്കരുത്!, സൗദിയിൽ പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇന്ത്യൻ എംബസി