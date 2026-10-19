മരിച്ചെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി 37 പേർ, മരിച്ചവരാണെന്ന് പരസ്പരം അഭിപ്രായപ്പെട്ട് 334 ജോഡി, കർണാടകയിലെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ ആകെ തിരിമറി!
വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് പേര് നീക്കാൻ സമർപ്പിക്കുന്ന ഫോം 7ലാണ് 37 പേർ തങ്ങൾ മരിച്ചവരാണെന്ന കാരണം രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
കര്ണാടകയിലെ വോട്ടര് പട്ടിക പ്രത്യേക തീവ്ര പുനപരിശോധനയില് കണ്ടെത്തിയത് വിചിത്രമായ ക്രമക്കേടുകള്. ഫോം 7 കൂട്ടമായി ഫില് ചെയ്ത് മുസ്ലീം, ദളിത് വോട്ടുകള് ഇല്ലാതെയാക്കാന് നോക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപണം നേരിട്ട കര്ണാടകയില് 37 പേരാണ് സ്വയം മരിച്ചെന്ന് കാണിച്ച് ഫോം 7 ഫയല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
37 പേര് തങ്ങള് മരിച്ചവരാണെന്ന് കാണിച്ച് സ്വന്തം വോട്ട് വെട്ടാന് അപേക്ഷ നല്കിയപ്പോള് 334 ജോഡി വോട്ടര്മാരാണ് പരസ്പരം മരിച്ചവരാണെന്ന് കാണിച്ച് വോട്ടര് ലിസ്റ്റില് എതിര്പ്പുമായി എത്തിയത്. കേന്ദ്ര തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ രേഖകള് വിശകലനം ചെയ്ത ശേഷം ദി ഹിന്ദുവാണ് ഈ വിവരം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത്. വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് പേര് നീക്കാൻ സമർപ്പിക്കുന്ന ഫോം 7ലാണ് 37 പേർ തങ്ങൾ മരിച്ചവരാണെന്ന കാരണം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അതായത് അപേക്ഷകന്റെ പേരും ഒഴിവാക്കേണ്ട ആളുടെ പേരും ഇനീഷ്യല് അടക്കം ഒന്ന് തന്നെയാണ്.
സോഫ്റ്റ് വെയറിലെ തകരാറോ ഡാറ്റാബേസിലെ പ്രശ്നമോ ആവാം ഇതിന് കാരണമെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രാഥമികമായ വിശദീകരണം.അതേസമയം പലയിടങ്ങളിലും ബിഎല്ഒമാര്ക്ക് ഈ സംഭവങ്ങളെ പറ്റി അറിവില്ല എന്നതാണ് കൗതുകകരം. ഒരേ പോളിങ് സ്റ്റേഷനില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത 668 വോട്ടര്മാര് പരസ്പരം മരിച്ചെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയാണ് ഫോം 7 നല്കിയിട്ടുള്ളത്.
കര്ണാടകയില് മാത്രം ഒരു കോടിയിലധികം വോട്ടര്മാര്ക്കാണ് വോട്ടര്പട്ടികയില് ഇടം നഷ്ടമായിട്ടുള്ളത്. സ്ഥലത്തില്ലാത്തവര്, താമസം മാറിയവര്, മരിച്ചവര്, ഇരട്ട വോട്ടുള്ളവര് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളില് പെടുത്തിയാണ് പേരുകള് വെട്ടിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാല് കൂട്ടത്തോടെ ഫോം 7 സംസ്ഥാനത്ത് പൂരിപ്പിച്ച് നല്കപ്പെട്ടു എന്ന ആരോപണം കര്ണാടകയില് നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്.
വോട്ടര് പട്ടികയില് നിന്ന് പേര് നീക്കം ചെയ്യാന് മരണസര്ട്ടിഫിക്കറ്റോ നേരിട്ടുള്ള പരിശോധനയോ നിര്ബന്ധമാണെന്ന് തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് വ്യക്തമാക്കുമ്പോഴും വലിയ തിരിമറികള് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ദ ഹിന്ദുവില് വന്ന റിപ്പോര്ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ അന്തിമ എസ്ഐആര് പട്ടിക ഒക്ടോബര് 27നാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക.