  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. KC Venugopal Group Leaders Moving against VD Satheesan
Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Updated : Monday, 19 October 2026 (22:30 IST)

Exclusive: സതീശനെതിരെ നീങ്ങാൻ 'ഉന്നതങ്ങളിൽ' നിന്ന് പച്ചക്കൊടി; മുരളീധരന്റേത് വെറും സംശയമല്ല, വരും ദിനങ്ങൾ കഠിനം

VD Satheesan, Adoor Prakash, KC Venugopal, Adoor Prakash, Congress, VD Satheesan Adoor Prakash, KC Venugopal
Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Mon, 19 Oct 2026 (22:30 IST)
google-news
VD Satheesan and Adoor Prakash

Exclusive: കോൺഗ്രസിൽ വി.ഡി.സതീശനെതിരായ നീക്കങ്ങൾക്ക് എഐസിസി നേതൃത്വത്തിന്റെ 'പച്ചക്കൊടി'. യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ് സതീശനെതിരെ വീണ്ടും പരസ്യ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിലെ ചില 'ഉന്നതരുടെ' അനുവാദത്തോടെയാണ്. 
 
വിടാതെ അടൂർ 
 
കെപിസിസി ആസ്ഥാനത്ത് വാർത്താസമ്മേളനം വിളിച്ചാണ് യുഡിഎഫ് കൺവീനർ ആയ അടൂർ പ്രകാശ് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശനെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പല തീരുമാനങ്ങളും മുന്നണി നേതൃത്വം അറിയുന്നില്ല എന്നതായിരുന്നു പ്രധാന പരാതി. പിന്നീട് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലും ഈ വിമർശനം അടൂർ പ്രകാശ് ആവർത്തിച്ചു. അതിനുശേഷമാണ് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയെ നേരിൽകണ്ട് സതീശനെതിരായ പരാതി നൽകിയത്. അതുകൊണ്ടൊന്നും അടൂർ പ്രകാശ് നിർത്തിയില്ല. ഇപ്പോൾ അതേ വിമർശനങ്ങൾ പരസ്യമായി ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. കെ.സുധാകരനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് പുകച്ചു പുറത്താക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും തനിക്കെതിരെയും അത്തരം നീക്കം നടക്കുന്നുവെന്നും അടൂർ പ്രകാശ് ഒരു സ്വകാര്യ മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. വിദേശ യാത്രയെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും യുഡിഎഫ് കൺവീനർ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ചേരിതിരിവ് പരസ്യമാക്കുന്നു. സർക്കാരിന്റെ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അറിയണം. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പല തീരുമാനങ്ങളും താൻ അറിയുന്നില്ല. കെപിസിസി ആസ്ഥാനത്ത് വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തി ഇത്തരം വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ മോശക്കാരനാക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അടൂർ പ്രകാശ് പറയുന്നു. 
 
'ഉന്നതർ' പച്ചക്കൊടി കാണിച്ചു 
 
സംസ്ഥാനത്തെ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ സതീശനെതിരായ വലിയ വികാരം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. മുന്നണിയിലോ പാർട്ടിയിലോ വേണ്ടത്ര ചർച്ചകൾ നടത്താതെയാണ് സതീശൻ പല തീരുമാനങ്ങളുമെടുക്കുന്നതെന്ന വിമർശനം പല മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കുമുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ പ്രമുഖ നേതാക്കളായ കെ.സുധാകരൻ, തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ, ബെന്നി ബെഹ്നാൻ, മന്ത്രി കൂടിയായ എം.ലിജു തുടങ്ങിയവർക്കെല്ലാം സതീശനോട് എതിർപ്പുണ്ട്. അതിനൊപ്പം ദേശീയ നേതൃത്വത്തിലെ ഉന്നതരായ നേതാക്കളുടെ പിന്തുണയും സതീശൻ വിരുദ്ധ പക്ഷത്തിനുണ്ട്. 
 
വേണുഗോപാൽ പ്രധാനി 
 
എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ കെ.സി.വേണുഗോപാൽ പക്ഷമാണ് സതീശനെതിരായ നീക്കങ്ങൾക്ക് ചരടുവലിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ലഭിക്കാത്തതിൽ വേണുഗോപാലിന് അതൃപ്തിയുണ്ട്. എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണ കൂടുതൽ തനിക്കായിട്ടും സതീശന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിനു ദേശീയ നേതൃത്വം വഴങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സതീശനെതിരായ നീക്കങ്ങൾ വേണുഗോപാലും സംഘവും ശക്തമാക്കിയത്. വേണുഗോപാലിനൊപ്പം കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി സെക്രട്ടറി ദീപാ ദാസ് മുൻഷിയും അടൂർ പ്രകാശിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണയുടെ പുറത്താണ് അടൂർ പ്രകാശ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ വിമർശനങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നത്. 
 
പിന്നിൽ ആളുണ്ടെന്ന് സതീശൻ പക്ഷം 
 
അടൂർ പ്രകാശ് വിമർശനങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നത് മറ്റാരുടെയോ പിന്തുണയോടെയാണെന്ന സംശയം സതീശൻ പക്ഷത്തിനുണ്ട്. അത് കെ.സി.വേണുഗോപാൽ തന്നെയാണെന്നാണ് സതീശൻ അടക്കം വിശ്വസിക്കുന്നത്. അടൂരിന്റെ പിന്നിൽ ആരോ ഉണ്ടെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് സതീശൻ പക്ഷത്തുള്ള മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മന്ത്രിയുമായ കെ.മുരളീധരൻ പറഞ്ഞത്. 'നേതാക്കൾ പരസ്യപ്രസ്താവന നടത്തി തലവേദനയുണ്ടാക്കരുത്. പരിധിവിട്ട് ഒന്നും പരസ്യമായി പറയരുത്,' എന്ന് കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫ് ഇന്ന് വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തി പറഞ്ഞിരുന്നു. കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ ഗ്രൂപ്പ് പോര് ശക്തമെന്നാണ് കെപിസിസി അധ്യക്ഷന്റെ ഇന്നത്തെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്. Also Read: ധനുഷിന്റെ പാട്ടാണെന്ന് കരുതിയോ? 'സിയ എൻട്രി'യിൽ 'വീഴാ വീരാ' ഫയർ
About Writer
നെൽവിൻ വിൽസൺ
Politics, Cinema, Cricket, Social, Explainers   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
അമേരിക്ക ഭാവിയിൽ ശത്രുവായേക്കാം, ഇന്ത്യ അങ്ങനെയല്ല: ചേർത്തുപിടിച്ച് നെതന്യാഹു, ഉദ്ദേശമെന്ത്?

ഹൂതി ആക്രമണം, സൗദിയിലെ വ്യോമഗതാഗതം താറുമാറായ നിലയിൽ, വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജാഗ്രതാനിർദേശം

ഹൂതി ആക്രമണം, സൗദിയിലെ വ്യോമഗതാഗതം താറുമാറായ നിലയിൽ, വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജാഗ്രതാനിർദേശംപട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്ന 378 വിമാനങ്ങളില്‍ 169 എണ്ണത്തിന് മാത്രമാണ് സര്‍വീസ് നടത്താന്‍ സാധിച്ചത്.

തിരിച്ച് വിട്ടോ... യുഎസ് ഗ്രീൻ കാർഡ് പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഇൻഫോസിസ്, ടിസിഎസ് അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യൻ ഐടി കമ്പനികളെ വിലക്കി ട്രംപ് സർക്കാർ

തിരിച്ച് വിട്ടോ... യുഎസ് ഗ്രീൻ കാർഡ് പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഇൻഫോസിസ്, ടിസിഎസ് അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യൻ ഐടി കമ്പനികളെ വിലക്കി ട്രംപ് സർക്കാർമൈക്രോസോഫ്റ്റ്, അഡോബ് തുടങ്ങിയ ഭീമന്മാര്‍ക്കെതിരെയും നടപടിയുണ്ട്.

'എങ്കിൽ സതീശനും രാജിവയ്ക്കണം'; പണി തരാൻ ബിജെപി, സിപിഎം നിലപാട് നിർണായകം

'എങ്കിൽ സതീശനും രാജിവയ്ക്കണം'; പണി തരാൻ ബിജെപി, സിപിഎം നിലപാട് നിർണായകംതിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറി ആരോപണത്തിൽ പുലിവാല് പിടിച്ച് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്. സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജിത് ദീപ്‌കെ മുതൽ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം വരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അട്ടിമറിക്കുന്നതായി ആരോപിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഭരണമാറ്റവും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്.

പാട്രിയാർക്കിയും പാട്രിയോട്ടിസവും, ഇത് സത്യമാണോ!, രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ബിജെപി എം പി ബാൻസുരി സ്വരാജ് നടത്തിയ വന്ദേമാതരം വെല്ലുവിളിയിൽ പ്രതികരിച്ച് ഹൃത്വിക് റോഷൻ

പാട്രിയാർക്കിയും പാട്രിയോട്ടിസവും, ഇത് സത്യമാണോ!, രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ബിജെപി എം പി ബാൻസുരി സ്വരാജ് നടത്തിയ വന്ദേമാതരം വെല്ലുവിളിയിൽ പ്രതികരിച്ച് ഹൃത്വിക് റോഷൻകോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പൂനെയില്‍ നടത്തിയ ഛാത്രോം കീ ഗൂഞ്ച് വലിയ രീതിയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ നിങ്ങളാര്?, തുർക്കി പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ കശ്മീർ പരാമർശം തള്ളി ഇന്ത്യ

ഇന്ത്യയുടെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ നിങ്ങളാര്?, തുർക്കി പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ കശ്മീർ പരാമർശം തള്ളി ഇന്ത്യതുര്‍ക്കിയുടെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ അനാവശ്യമാണെന്നും കശ്മീര്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡത, പരമാധികാരം എന്നീ വിഷയങ്ങളില്‍ പുറത്തുനിന്നുള്ളവര്‍ക്ക് പങ്കില്ലെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം വക്താവ് രണ്‍ധീര്‍ ജയ്‌സ്വാള്‍ പ്രതികരിച്ചു.

എസ്ബിഐയിൽ വൻ സുരക്ഷാവീഴ്ച: 3.75 ലക്ഷം ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ഡാർക്ക് വെബ്ബിൽ

എസ്ബിഐയിൽ വൻ സുരക്ഷാവീഴ്ച: 3.75 ലക്ഷം ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ഡാർക്ക് വെബ്ബിൽ3.75 ലക്ഷം കസ്റ്റമര്‍ റെക്കോര്‍ഡുകളാണ് ഡാര്‍ക്ക് വെബ്ബില്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ തന്നെ 3,897 കസ്റ്റമര്‍ റെക്കോര്‍ഡുകളില്‍ വ്യക്തികളെ നേരിട്ട് തിരിച്ചറിയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള അതീവ രഹസ്യമായ വിവരങ്ങളാണ് ചോര്‍ന്നിട്ടുള്ളതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

തുലാവർഷത്തിനൊപ്പം ന്യൂനമർദ്ദവും, കേരളത്തിൽ അടുത്ത 4 ദിവസം അതിശക്തമായ മഴ, ഇന്ന് 5 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

തുലാവർഷത്തിനൊപ്പം ന്യൂനമർദ്ദവും, കേരളത്തിൽ അടുത്ത 4 ദിവസം അതിശക്തമായ മഴ, ഇന്ന് 5 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്തുലാവര്‍ഷത്തിനൊപ്പം ന്യൂനമര്‍ദ്ദവും രൂപപ്പെട്ടതോടെ കേരളത്തില്‍ അതിശക്തമായ മഴ. ഇന്ന് മുതല്‍ 4 ദിവസത്തേക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളില്‍ അതിശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം. ഇന്ന് 5 ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഇഡിയെ ചുരുട്ടികെട്ടി സുപ്രീം കോടതി, സതീശൻ സർക്കാരിനും വിമർശനം; പിണറായിക്കെതിരായ അന്വേഷണം തടഞ്ഞു

ഇഡിയെ ചുരുട്ടികെട്ടി സുപ്രീം കോടതി, സതീശൻ സർക്കാരിനും വിമർശനം; പിണറായിക്കെതിരായ അന്വേഷണം തടഞ്ഞുകേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെയും വി.ഡി.സതീശൻ സർക്കാരിനെയും ചുരുട്ടികെട്ടി സുപ്രീം കോടതി. രാഷ്ട്രീയ ലാക്കോടെ പിണറായി വിജയനെതിരെ നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങളെ പരമോന്നത കോടതി ചോദ്യം ചെയ്തു. സിഎംആർഎൽ - എക്‌സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ പിണറായി വിജയനെതിരായ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം കോടതി തടഞ്ഞു. കേസ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വീണ്ടും പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദേശം.

വെനിസ്വേലന്‍ എണ്ണ കൂടുതല്‍ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായി റിലയന്‍സുമായി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുന്നു: മാര്‍ക്കോ റൂബിയോ

വെനിസ്വേലന്‍ എണ്ണ കൂടുതല്‍ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായി റിലയന്‍സുമായി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുന്നു: മാര്‍ക്കോ റൂബിയോവെനിസ്വേലന്‍ ക്രൂഡ് ഓയില്‍ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ശേഷി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് റിലയന്‍സ് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസുമായി യുഎസ് ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിവരികയാണെന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാര്‍ക്കോ റൂബിയോ ചൊവ്വാഴ്ച പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പരക്കെ മഴ; പത്ത് ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പരക്കെ മഴ; പത്ത് ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു24 മണിക്കൂറില്‍ 64.5 മില്ലിമീറ്ററില്‍ മുതല്‍ 115.5 മില്ലിമീറ്റര്‍ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.