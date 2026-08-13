ജന്തര് മന്തര് സീസണ് 2 ഉടന്: സിജെപി സ്ഥാപകന് അഭിജിത് ദിപ്കെ
കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്ട്ടി (സിജെപി) സ്ഥാപകനും ദേശീയ കണ്വീനറുമായ അഭിജീത് ദിപ്കെ ബുധനാഴ്ച തങ്ങളുടെ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടം ഉടന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതിനെ ജന്തര് മന്തര് പ്രതിഷേധത്തിന്റെ 'സീസണ് 2' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. ജന്തര് മന്തര് പ്രതിഷേധത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടം എപ്പോള് ആരംഭിക്കുമെന്ന് സോഷ്യല് മീഡിയയില് സിജെപിക്ക് ആവര്ത്തിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങള് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ദിപ്കെ പറഞ്ഞു.
'ജന്തര് മന്തറിന്റെ സീസണ് 2 എപ്പോള് ആരംഭിക്കുമെന്ന് പലരും ഇന്സ്റ്റാഗ്രാമില് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. സീസണ് 2 വളരെ വേഗം ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഞാന് വ്യക്തമാക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു,' ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഉച്ചത്തിലുള്ള ആര്പ്പുവിളികള്ക്കിടയില് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡല്ഹിയിലെ നരൈനയിലെ ഒരു വിരുന്ന് ഹാളിന് പുറത്താണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.
അവസാന നിമിഷം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന വളണ്ടിയര്മാരുടെ യോഗം റദ്ദാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് പ്രഖ്യാപനം നടന്നത്. ഡല്ഹിയില് വളണ്ടിയര്മാരുടെ യോഗം നടത്തുന്നത് തടഞ്ഞുവെന്ന സിജെപിയുടെ ആരോപണത്തെ തുടര്ന്നാണ് പ്രഖ്യാപനം. അംഗങ്ങള് വേദിയില് എത്തിയപ്പോള് ഹാള് മാനേജ്മെന്റ് ബുക്കിംഗ് റദ്ദാക്കിയതായി ദിപ്കെ അവകാശപ്പെട്ടു.