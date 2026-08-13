ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന് മുകളിൽ ന്യൂനമർദ്ദം, ഇന്ന് മുതൽ വീണ്ടും മഴ കനക്കും, കാസർകോടും കണ്ണൂരും യെല്ലോ അലർട്ട്
ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന് മുകളില് ന്യൂനമര്ദ്ദം രൂപപ്പെട്ടതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മുതല് വീണ്ടും മഴ കനക്കും.
ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന് മുകളില് ന്യൂനമര്ദ്ദം രൂപപ്പെട്ടതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മുതല് വീണ്ടും മഴ കനക്കും. ഇന്ന് കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച സംസ്ഥാനത്ത് മഴ സജീവമായിരുന്നു. അതിന് ശേഷം മഴ മുന്നറിയിപ്പുകളൊന്നും തന്നെയുണ്ടായിരുന്നില്ല.
വിവിധ ജില്ലകളില് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് വരും ദിവസങ്ങളില് പ്രഖ്യാപിച്ച മഴ അലര്ട്ടുകള് ഇങ്ങനെ
13/08/2026 : കണ്ണൂര്, കാസറഗോഡ്
14/08/2026 : പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി
എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറില് 64.5 മില്ലിമീറ്റര് മുതല് 115.5 മില്ലിമീറ്റര് വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്.