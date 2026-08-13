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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 13 August 2026 (11:15 IST)

ആൻ്റോ പുറത്ത്, കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് അന്തിമ സാധ്യത പട്ടികയിൽ മാത്യു കുഴൽനാടനും ഷാഫി പറമ്പിലും

പുതിയ കെപിസിസി അധ്യക്ഷനെ കണ്ടെത്താനുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്‍ഡ് സാധ്യതാപട്ടികയിലുള്ളത് 3 പേരെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

KPCC President, Congress, Highcommand KPCC, Kerala Politics, Congress Kerala
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Published: Thu, 13 Aug 2026 (11:15 IST)
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പുതിയ കെപിസിസി അധ്യക്ഷനെ കണ്ടെത്താനുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്‍ഡ് സാധ്യതാപട്ടികയിലുള്ളത് 3 പേരെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. മുന്‍ യുഡിഎഫ് കണ്‍വീനറും എം പിയുമായ ബെന്നി ബഹനാന്‍, സംസ്ഥാന വര്‍ക്കിങ് പ്രസിഡന്റും എം പിയുമായ ഷാഫി പറമ്പില്‍, സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റും  എംഎല്‍എയുമായ മാത്യു കുഴല്‍നാടന്‍ എന്നിവരാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്.
 
തന്റെ അടുത്ത അനുയായികളായ ഷാഫി പറമ്പില്‍, മാത്യു കുഴല്‍നാടന്‍ എന്നിവര്‍ പട്ടികയില്‍ ഉള്ളതിനാല്‍ തന്നെ എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാല്‍ നിഷ്പക്ഷമായ തീരുമാനമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. തീരുമാനം ഹൈക്കമാന്‍ഡിന് വിടുകയാണ് വേണുഗോപാല്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെ തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്നതില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്റെ അഭിപ്രായം നിര്‍ണായകമാകും.
 
 പാര്‍ട്ടിയിലെ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളുടെ പിന്തുനയുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അടൂര്‍ പ്രകാശ്, കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷ്, അടൂര്‍ പ്രകാശ് എന്നിവര്‍ പട്ടികയില്‍ നിന്നും പുറത്തായി. ലോകസഭയിലെ ചീഫ് വിപ്പായ കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷിന് മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഗാര്‍ഗെയുടെയും വി ഡി സതീശന്റെയും പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നു. ആന്റോ ആന്റണിയെ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും അടൂര്‍ പ്രകാശിനെ ശിവഗിരി മഠവും പിന്തുണച്ചിരുന്നു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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