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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 13 August 2026 (12:41 IST)

മുഖം രക്ഷിക്കാൻ അമിത് ഷാ എത്തി, മിണ്ടിയില്ല: വന്ദേ മാതരം പാടി സഭ പിരിഞ്ഞു

പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കും ദിവസങ്ങള്‍ നീണ്ട നാടകീയതകള്‍ക്കും ഒടുവില്‍ പാര്‍ലമെന്റിന്റെ വര്‍ഷകാല സമ്മേളനം അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു.

Amit shah
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (12:38 IST)
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പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കും ദിവസങ്ങള്‍ നീണ്ട നാടകീയതകള്‍ക്കും ഒടുവില്‍ പാര്‍ലമെന്റിന്റെ വര്‍ഷകാല സമ്മേളനം അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു. നീറ്റ് പരീക്ഷാക്രമക്കേടിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ വിദ്യാര്‍ഥി പ്രക്ഷോഭത്തില്‍ പെല്ലറ്റ് ഗണ്‍ ഉപയോഗിച്ചതില്‍ അമിത് ഷാ മറുപടി പറയണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം സഭ തുടങ്ങിയ ദിവസം മുതല്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണെങ്കിലും ഇന്ന് മാത്രമാണ് അമിത് ഷാ സഭയിലെത്തിയത്. 
 
വിഷയത്തില്‍ 24 മണിക്കൂര്‍ ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് ഇന്നലെ അമിത് ഷാ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അമിത് ഷായുടെ ക്ലാസല്ല ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് കേള്‍ക്കേണ്ടതെന്നും ആരാണ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് നേരെ വെടി വെയ്ക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയത് എന്ന് മാത്രമാണെന്നും പ്രതിപക്ഷം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സഭയുടെ അവസാന ദിനത്തില്‍ അമിത് ഷാ പങ്കെടുത്തെങ്കിലും ഒരക്ഷരം പോലും പറയാതെ വന്ദേമാതരത്തിന് ശേഷം സഭ പിരിയുകയായിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും സമ്മേളനത്തിന്റെ അവസാനദിവസം സഭയിലെത്തി.
 
നീറ്റ് പരീക്ഷാക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കാമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമിത് ഷാ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും യാതൊരു വിധ വിശദീകരണവും ഇന്ന് സഭയില്‍ ഉണ്ടായില്ല. സഭ ചേര്‍ന്ന ഉടന്‍ തന്നെ ചര്‍ച്ചകളില്ലാതെ വന്ദേമാതരം ആലപിച്ച് സഭ പിരിയുകയായിരുന്നു. നീറ്റ് വിഷയത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും ഒളിച്ചോടുകയാണെന്ന് സഭാ സമ്മേളനത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു. സഭ തുടങ്ങിയ അന്നും സഭയുടെ അവസാനദിനവും മാത്രമാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാനായതെന്നും പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞു.ALSO READ: ജന്തര്‍ മന്തര്‍ സീസണ്‍ 2 ഉടന്‍: സിജെപി സ്ഥാപകന്‍ അഭിജിത് ദിപ്കെ
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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