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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 13 August 2026 (09:00 IST)

പുകയില, നിക്കോട്ടിന്‍ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ നിരോധിച്ച് കര്‍ണാടക; ചരിത്രപരമായ നീക്കം

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (09:03 IST)
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പൊതുജനാരോഗ്യ താല്‍പ്പര്യാര്‍ത്ഥം കര്‍ണാടകയില്‍ പുകയിലയും നിക്കോട്ടിനും അടങ്ങിയ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ വില്‍പ്പനയും വിതരണവും നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ, ഔഷധ ഭരണ വകുപ്പ് ബുധനാഴ്ച വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. 2026 ഓഗസ്റ്റ് 10-ന് പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ച തീയതി മുതല്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പ്രാബല്യത്തില്‍ തുടരുമെന്ന് അറിയിപ്പുണ്ട്.
 
കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാരിന്റെ ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പിലെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ, ഔഷധ ഭരണ വകുപ്പിലെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗം പുകയിലയും നിക്കോട്ടിനും അടങ്ങിയ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശനമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. പുകയില, നിക്കോട്ടിന്‍ എന്നിവ അടങ്ങിയ ഗുഡ്ക, പാന്‍ മസാല, മറ്റ് നിരോധിത ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ നിര്‍മ്മാണം, സംഭരണം, ഗതാഗതം, വിതരണം, വില്‍പ്പന എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പ്രത്യേക പരിശോധനയും എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞു.
 
നിരോധിത പുകയില, നിക്കോട്ടിന്‍ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ നിര്‍മ്മാണം, വില്‍പ്പന അല്ലെങ്കില്‍ വിതരണം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടാല്‍ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെ അറിയിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യകരവും ആസക്തി രഹിതവുമായ ഒരു കര്‍ണാടക കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് സഹകരണം നല്‍കണമെന്നും വകുപ്പ് പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു.
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ശ്രീനു എസ്
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