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  4. Life After Death: What is Organ Donation and How to Register on Kerala's K-SOTTO Portal
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 13 August 2026 (12:22 IST)

മരണശേഷവും മറ്റൊരാളിലൂടെ ജീവിക്കാം; എന്താണ് അവയവദാനം? കെ-സോട്ടോ (K-SOTTO) വഴി എങ്ങനെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം?

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (12:24 IST)
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മരണത്തിന് ശേഷവും ഈ ഭൂമിയില്‍ മറ്റൊരാളുടെ കാഴ്ചയായോ ശ്വാസമായോ ഹൃദയമിടിപ്പായോ ജീവിച്ചിരിക്കാന്‍ സാധിക്കുക എന്നത് മനുഷ്യന് ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തായ ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ്. മസ്തിഷ്‌ക മരണം സംഭവിച്ച വ്യക്തിയുടെയോ അല്ലെങ്കില്‍ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെയോ ആരോഗ്യമുള്ള അവയവങ്ങള്‍, മാറ്റിവെക്കല്‍ ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമായി വരുന്ന ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗികള്‍ക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അവയവദാനം .
 
ലോക അവയവദാന ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച്, അവയവദാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകള്‍ മാറ്റിനിര്‍ത്തി, കേരളത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനമായ കെ-സോട്ടോ (K-SOTTO) വഴി ഇത് എങ്ങനെ സുരക്ഷിതമായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം എന്ന് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
 
 അവയവദാനം പ്രധാനമായും 2 തരത്തിലാണ്
 
1. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ദാനം (Living Organ Donation): ഒരാള്‍ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ തന്റെ ഒരു വൃക്ക (Kidney), കരളില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം (Partial Liver) എന്നിവ അടുത്ത ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് ദാനം ചെയ്യാം
 
2. മസ്തിഷ്‌ക മരണശേഷമുള്ള ദാനം (Deceased / Brain Death Donation): അപകടങ്ങളിലോ രോഗം മൂലമോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മസ്തിഷ്‌ക മരണം (Brain Death) സംഭവിച്ചാല്‍, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം, ശ്വാസകോശം, കരള്‍, വൃക്കകള്‍, പാന്‍ക്രിയാസ്, കണ്ണുകള്‍ (കോര്‍ണിയ), ചര്‍മ്മം, അസ്ഥികള്‍ തുടങ്ങിയവ മറ്റ് നിരവധി രോഗികള്‍ക്ക് ദാനം ചെയ്യാം. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരേസമയം 8 ആളുകളുടെ വരെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാന്‍ സാധിക്കും.
 
 എന്താണ് കെ-സോട്ടോ (K-SOTTO)?
 
കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പിന് കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക ഏജന്‍സിയാണ് K-SOTTO (Kerala State Organ and Tissue Transplant Organization).
 
മുമ്പ് 'മൃതസഞ്ജീവനി' എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ സംവിധാനം, സംസ്ഥാനത്ത് അവയവദാനവും അവയവ മാറ്റിവെക്കല്‍ ശസ്ത്രക്രിയകളും പൂര്‍ണ്ണമായും സുതാര്യവും നിയമാനുസൃതവുമായാണ് ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. അവയവങ്ങള്‍ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന രോഗികളുടെ മുന്‍ഗണനാ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതും അവയവങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതും കെ-സോട്ടോ വഴിയാണ്.
 
3. കെ-സോട്ടോ (K-SOTTO) വഴി അവയവദാനത്തിന് എങ്ങനെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം?
 
സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം മരണശേഷം അവയവദാനം ചെയ്യാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു ഇന്ത്യന്‍ പൗരനും (18 വയസ്സിന് മുകളില്‍) ഓണ്‍ലൈനായി സമ്മതപത്രം (Pledge) നല്‍കാവുന്നതാണ്. കെ-സോട്ടോയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ ksotto.kerala.gov.in സന്ദര്‍ശിക്കുക. ഹോം പേജില്‍ കാണുന്ന 'Pledge Organs' അല്ലെങ്കില്‍ 'Online Registration' ലിങ്കില്‍ കയറി വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കാം. ഏതെല്ലാം അവയങ്ങളാണ് ദാനം ചെയ്യാന്‍ തയ്യാറുള്ളത് അവ ഓപ്ഷനില്‍ നിന്നും തിരെഞ്ഞെടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ള അടുത്ത ബന്ധുവിന്റെയോ (കുടുംബാംഗം/സുഹൃത്ത്) സാക്ഷിയുടെയോ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കേണ്ടതുണ്ട്. രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി ഫോണിലേക്ക് വരുന്ന ഒടിപി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടെ ഡിജിറ്റല്‍ ഓര്‍ഗന്‍ ഡോണര്‍ കാര്‍ഡ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
 
ഓണ്‍ലൈനില്‍ ഡോണര്‍ കാര്‍ഡ് എടുത്തു എന്നത് കൊണ്ടുമാത്രം മരണശേഷം അവയവങ്ങള്‍ താനേ എടുത്തു മാറ്റപ്പെടില്ല.നിങ്ങളുടെ മരണസമയത്ത് അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ (കുടുംബത്തിന്റെ) സമ്മതം നിയമപരമായി നിര്‍ബന്ധമാണ്. അതിനാല്‍ അവയവദാനത്തിന് സമ്മതപത്രം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ആ വിവരം നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയോ സുഹൃത്തുക്കളെയോ അറിയിക്കുകയും അവരുടെ സമ്മതം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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