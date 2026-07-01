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ഇന്ത്യയുടെ ഇന്റര്നെറ്റ് കണക്ഷനുകള് 107 കോടി കടന്നു; പ്രതിദിനം 75 കോടി യുപിഐ പേയ്മെന്റുകള്
കഴിഞ്ഞ ദശകത്തില് ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റല് പൊതു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് അഭൂതപൂര്വമായ തോതില് വികസിച്ചു. ഇന്റര്നെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി 107 കോടി കണക്ഷനുകള് കവിഞ്ഞു. യൂണിഫൈഡ് പേയ്മെന്റ് ഇന്റര്ഫേസ് (യുപിഐ) പ്രതിദിനം ഏകദേശം 75 കോടി ഇടപാടുകള് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തുവെന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആന്ഡ് ഇന്ഫര്മേഷന് ടെക്നോളജി സെക്രട്ടറി എസ് കൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റല് ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളര്ച്ചയെ ശ്രീ കൃഷ്ണന് എടുത്തുകാട്ടി. ബ്രോഡ്ബാന്ഡ് വരിക്കാരുടെ എണ്ണം ഏകദേശം 100 കോടിയായി വര്ദ്ധിച്ചതും സര്ക്കാര് പിന്തുണയുള്ള ഡിജിറ്റല് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള് വ്യാപകമായതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സര്ക്കാരിന്റെ ഡിജിറ്റല് ഡോക്യുമെന്റ് സ്റ്റോറേജ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഡിജിലോക്കറിന് ഇപ്പോള് 70 കോടിയിലധികം ഉപയോക്താക്കളുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ഡിജിറ്റല് പേയ്മെന്റുകളെ പരിവര്ത്തനം ചെയ്ത യുപിഐക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരവും ലഭിച്ചു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിയല് ടൈം പേയ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധി ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
ഗവണ്മെന്റിന്റെ അഭിപ്രായത്തില്. ഒമ്പത് രാജ്യങ്ങളില് യുപിഐ-ലിങ്ക്ഡ് സംവിധാനങ്ങള് ഇതിനകം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും വര്ഷങ്ങളില് കൂടുതല് പേര് ചേരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 2014 മുതല് ഇന്ത്യയുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിര്മ്മാണ ആവാസവ്യവസ്ഥയില് വലിയ മാറ്റമുണ്ടായി. ആ സമയത്ത്, രാജ്യം അതിന്റെ സ്മാര്ട്ട്ഫോണുകളില് ഭൂരിഭാഗവും ഇറക്കുമതി ചെയ്തു. ഇന്ന്, സ്മാര്ട്ട്ഫോണുകള് ഇന്ത്യയിലെ മുന്നിര കയറ്റുമതി വിഭാഗങ്ങളിലൊന്നായി ഉയര്ന്നുവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ശ്രീ കൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു.