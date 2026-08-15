പതാകയോട് അനാദരവ് കാട്ടി; കൂത്താട്ടുകുളം സബ് രജിസ്ട്രാര് ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരനെതിരെ കേസ്
കൊച്ചി: കൂത്താട്ടുകുളത്തെ സബ് രജിസ്ട്രാര് ഓഫീസിലെ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഗ്രില്ലില് ദേശീയ പതാക താഴ്ന്ന ഉയരത്തില് കെട്ടിയെന്നാരോപിച്ച് ജീവനക്കാരനെതിരെ കേസെടുത്തതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം പൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന ഓഫീസിന്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിലെ ഗ്രില്ലില് കെട്ടിയ നിലയിലാണ് പതാക കണ്ടെത്തിയതെന്ന് കൂത്താട്ടുകുളം പോലീസ് അറിയിച്ചു.
എഫ്ഐആര് പ്രകാരം നിലത്തുനിന്ന് 1.29 മീറ്റര് ഉയരത്തിലാണ് പതാക കെട്ടിയിരുന്നത്. ഇത് ദേശീയ പതാകയോടുള്ള അനാദരവാണെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടര്ന്ന് പോലീസ് ഓഫീസിലെത്തി പതാക നീക്കം ചെയ്തു.
ദേശീയ പതാകയെ അവഹേളിച്ചെന്നാരോപിച്ച് ലഭിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്, 'ദേശീയ ബഹുമതികള്ക്ക് അപമാനം തടയല് നിയമ'ത്തിലെ (Prevention of Insults to National Honour Act) രണ്ടാം വകുപ്പ് പ്രകാരം കൂത്താട്ടുകുളം പോലീസ് കേസെടുത്തു.