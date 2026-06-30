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എസ്ഐആറിൽ പേരുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും: മുന്നറിയിപ്പുമായി ഡികെ ശിവകുമാർ
ഇതിന് മുന്പ് 2002ലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് എസ്ഐആര് നടത്തിയത്.
കര്ണാടകയില് തീവ്ര വോട്ടര്പട്ടിക പരിഷ്കരണ നടപടികള്ക്ക് തുടക്കമായതോടെ വോട്ടര്മാര്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി കര്ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാര്. വോട്ടര്പട്ടികയില് പേരുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും വോട്ടവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടവര്ക്ക് സര്ക്കാര് ആനുകൂല്യങ്ങള് നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും ഡികെ ശിവകുമാര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ്. എസ്ഐആര് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പശ്ചിമബംഗാളില് അര്ഹരല്ലാത്ത റേഷന് ഉപഭോക്താക്കളെ പുറത്താക്കാന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സമാനമായ നടപടി ഉണ്ടാകും. നിങ്ങള്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കില് സര്ക്കാര് ആനുകൂല്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടും. ഡികെ ശിവകുമാര് പറഞ്ഞു.
കര്ണാടകയെ കൂടാതെ മേഘാലയ, മഹാരാഷ്ട്ര, ജാര്ഖണ്ഡ്, ഡല്ഹി എന്നീ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമായി 19.78 കോടി വോട്ടര്മാരാണ് എസ്ഐആറിന് വിധേയമാകുന്നത്.ഈ വര്ഷം ഒക്ടോബര് ഒന്നിന് 18 വയസ്സ് പൂര്ത്തിയാകുന്നവര്ക്ക് വരെ എസ്ഐആറില് പങ്കെടുത്ത് വോട്ടര്പട്ടികയില് പേര് ഉള്പ്പെടുത്താം. ബിഎല്ഒമാര് സന്ദര്ശിക്കുമ്പോള് വീടുകളില് ആളില്ലെങ്കില് വാതിലില് സ്റ്റിക്കര് പതിക്കും. ഇതില് ബിഎല്ഒമാരുടെ ഫോണ് നമ്പറും പേരുമുണ്ടായിരിക്കും. വോട്ടര്മാര്ക്ക് ഈ നമ്പറില് വിളിച്ച് വിവരങ്ങള് നല്കാം. വീടുകളില് ആളില്ലെങ്കില് ഫോമുകള് അയല്ക്കാരെ ഏല്പ്പിക്കില്ല. ഒരേ വീട്ടിലെ മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങള്ക്ക് കൈമാറും.
ഇതിന് മുന്പ് 2002ലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് എസ്ഐആര് നടത്തിയത്. അന്ന് 3 കോടി വോട്ടര്മാരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്നത് ഇരട്ടിയോളം വര്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.