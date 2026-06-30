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  4. India against Pakistan's attacks on Afghanistan'
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 30 June 2026 (08:44 IST)

'പ്രാദേശിക സമാധാനത്തിന് നേരിട്ടുള്ള ഭീഷണി: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ പാക് ആക്രമണങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ഇന്ത്യ

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BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Tue, 30 Jun 2026 (08:44 IST) Updated: Tue, 30 Jun 2026 (08:47 IST)
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സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണങ്ങളെ ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. പാകിസ്ഥാന്റെ ഈ ആക്രമണം അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ പരമാധികാരത്തിനു നേരെയുള്ള ആക്രമണവും പ്രാദേശിക സമാധാനത്തിനും സ്ഥിരതയ്ക്കും നേരിട്ടുള്ള ഭീഷണിയുമാണെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം (എംഇഎ) തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു.
 
'പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ട അഫ്ഗാന്‍ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ത്യ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു, പരിക്കേറ്റവര്‍ എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കണമെന്ന് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ പരമാധികാരത്തിനും പ്രദേശിക സമഗ്രതയ്ക്കും ഉള്ള അചഞ്ചലമായ പിന്തുണ ആവര്‍ത്തിക്കുന്നു,' വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.
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ശ്രീനു എസ്
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