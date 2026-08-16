ഇന്തോനേഷ്യയില് വീണ്ടും ഭൂചലനം; റിക്ടര് സ്കെയിലില് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 6.5 തീവ്രത
റിക്ടര് സ്കെയിലില് 6.5 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പത്തില് 40 പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് മണിക്കൂറുകള്ക്ക് ശേഷം ഇന്തോനേഷ്യയില് വീണ്ടും ശക്തമായ ഭൂകമ്പം. നാഷണല് സെന്റര് ഫോര് സീസ്മോളജി (NCS) പ്രകാരം ശനിയാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഇന്തോനേഷ്യയില് 6.5 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി. ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് ഇന്ത്യന് സമയം വൈകുന്നേരം 4:24 നാണ് ഭൂകമ്പം രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് NCS X ലെ ഒരു പോസ്റ്റില് പറഞ്ഞു.
ഭൂമുഖത്തിന് വളരെ താഴെയായി 165 കിലോമീറ്റര് ആഴത്തിലാണ് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായത്. ഭൂകമ്പത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഇന്തോനേഷ്യയാണെന്ന് NCS തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ശനിയാഴ്ച ഫ്ലോറസ് മേഖലയില് ഉണ്ടായ 7.7 തീവ്രതയുള്ള ഭൂകമ്പത്തിന്റെ ആഘാതം ഇന്തോനേഷ്യയില് അനുഭവപ്പെട്ട അതേ ദിവസമാണ് ഏറ്റവും പുതിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായത്.
കിഴക്കന് നുസ തെങ്കാരയിലെ നാഗെകിയോ ജില്ലയില് 7.7 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പത്തില് കുറഞ്ഞത് 38 പേര് കൊല്ലപ്പെടുകയും 13 പേര്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തതായി ഇന്തോനേഷ്യയുടെ ദുരന്ത നിവാരണ ഏജന്സി അറിയിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരില് രണ്ട് പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. 11 പേര്ക്ക് നിസ്സാര പരിക്കുകള് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ഏകദേശം 2,000 നിവാസികളെ ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളില് നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചു.
പ്രഭവകേന്ദ്രത്തിന് സമീപമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് രക്ഷാപ്രവര്ത്തകര് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്, അതേസമയം നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി അധികൃതര് വിലയിരുത്തുന്നു. പ്രധാന ഭൂകമ്പത്തെത്തുടര്ന്ന് നിരവധി തുടര്ചലനങ്ങളും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു.