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  4. Can't step back from hindutva sangh organisations warns kerala BJP
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 1 July 2026 (08:12 IST)

വികസനം മാത്രം പറഞ്ഞിരുന്നാൽ പോര, ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം വിട്ടൊരു കളിയും വേണ്ട: കേരള ബിജെപിയോട് സംഘ് പരിവാർ സംഘടനകൾ

കേരള ബിജെപിക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കി സംഘ് പരിവാര്‍.

Kerala Bjp, Development or Hindutva, Kerala Politics, Sangh parivar organisations
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Wed, 1 Jul 2026 (08:12 IST) Updated: Wed, 1 Jul 2026 (08:16 IST)
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വികസന മുദ്രാവാക്യം മാത്രം ഉയര്‍ത്തിയാല്‍ പോരെന്നും കേരളത്തിലെ ഹിന്ദു പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് കൂടി ഊന്നല്‍ നല്‍കണമെന്നും കേരള ബിജെപിക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കി സംഘ് പരിവാര്‍. കഴിഞ്ഞദിവസം കൊച്ചിയില്‍ ചേര്‍ന്ന ബിജെപി, ആര്‍എസ്എസ്, ഹിന്ദു ഐക്യവേദി,ബിഎംഎസ് സംയുക്ത യോഗത്തിലാണ് ആവശ്യമുയര്‍ന്നത്. 
 
ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ള, യുവതിപ്രവേശന വിവാദകാലത്തെ സമരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകള്‍ പിന്‍വലിക്കല്‍ എന്നീ ആവശ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ച് വിവിധതലങ്ങളില്‍ സമരങ്ങള്‍ വേണമെന്ന ആവശ്യമാണ് യോഗത്തില്‍ ഉയര്‍ന്നത്. വിദേശ ധനസഹായ നിയന്ത്രണ നിയമഭേദഗതി അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളില്‍ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങള്‍ ബലികഴിച്ച് നിലപാടെടുക്കരുതെന്ന ആവശ്യവും യോഗത്തില്‍ ഉയര്‍ന്നു.
 
കേരളത്തില്‍ രാഷ്ട്രീയ അടിത്തറ ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ വികസന മുദ്രാവാക്യം ഉയര്‍ത്തണമോ അതോ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം സ്വീകരിക്കണമോ എന്നതില്‍ സമീപകാലത്ത് ബിജെപിക്കുള്ളില്‍ തര്‍ക്കമുണ്ട്. മധ്യവര്‍ഗ വോട്ടര്‍മാരെ ആകര്‍ഷിക്കാന്‍ തീവ്രനിലപാടുകള്‍ മാറ്റിവെച്ച് വികസനനേട്ടങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാണിക്കണമെന്നതാണ് ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ നിലപാട്. ഇതുവഴി ക്രിസ്ത്യന്‍ വിഭാഗത്തെ പാര്‍ട്ടിയോട് അടുപ്പിക്കാമെന്നാണ് വാദം. എന്നാല്‍ രാഷ്ട്രീയം പറയാതെ വികസനം മാത്രം പറയുന്നതില്‍ കാര്യമില്ലെന്ന എതിര്‍വാദവും ശക്തമാണ്.
 
പാര്‍ട്ടിയുടെ സ്വാഭാവിക വോട്ടുബാങ്കായ ഹിന്ദു വോട്ടുകളുടെ ഏകീകരണമാണ് സംഭവിക്കേണ്ടതെന്നാണ് യോഗത്തില്‍ ഉയര്‍ന്ന നിലപാട്. തദ്ദേശ, നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ വികസിത കേരളമെന്നതും ക്രിസ്ത്യന്‍ ഔട്ട് റീച്ച് പോലുള്ള പരിപാടികളും ഫലം കണ്ടിരുന്നില്ല. ക്രൈസ്തവ സഭകള്‍ക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഇടപെടലുകള്‍ ഹിന്ദു വോട്ടുകള്‍ നഷ്ടപ്പെടുത്തുമെന്നതാണ് ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെയും മറ്റും നിലപാട്.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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