സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 22 ഡിസംബര് 2025 (09:30 IST)
ഇന്ത്യ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാണെന്നും അതിന് ഭരണഘടനയുടെ അംഗീകാരം ആവശ്യമില്ലെന്നും ആര്എസ്എസ് മേധാവി മോഹന് ഭാഗവത് പറഞ്ഞു. ആര്എസ്എസിന്റെ നൂറാം വാര്ഷിക ആഘോഷ പരിപാടിയില് സംസാരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. സത്യം ഇതായതിനാല് ഇതിന് ഭരണഘടനയുടെ അംഗീകാരം ആവശ്യമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കിഴക്ക് സൂര്യനുദിക്കുന്നു. അത് എപ്പോള് മുതല് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോള് അതിനും ഭരണഘടന അംഗീകാരം ആവശ്യമുണ്ടോ. ഹിന്ദുസ്ഥാന് ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാണ്. ഇന്ത്യയെ മാതൃരാജ്യമായി കരുതുന്നവര് ഇന്ത്യന് സംസ്കാരത്തെ വിലമതിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പൂര്വികരുടെ മഹത്വത്തില് വിശ്വസിക്കുകയും അതിനെ വിലമതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവര് ഹിന്ദുസ്ഥാന്റെ മണ്ണില് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇന്ത്യ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാണ്. ഇതാണ് സംഘത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം.- മോഹന് ഭാഗവത് പറഞ്ഞു.