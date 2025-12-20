സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 20 ഡിസംബര് 2025 (10:17 IST)
ഡല്ഹിയിലെ വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക വെള്ളിയാഴ്ചയും 'വളരെ മോശം' വിഭാഗത്തില് തന്നെ തുടരുന്നതിനാല് നഗരത്തില് അസ്വസ്ഥത തുടര്ന്നു. നഗരത്തിലെ ശരാശരി വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക 374 ആയി രേഖപ്പെടുത്തി. വ്യാഴാഴ്ച 373 രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. നോയിഡ ഗുരുതര വിഭാഗത്തിലേക്ക് താഴ്ന്ന് 410 എന്ന വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക രേഖപ്പെടുത്തി.
തലസ്ഥാനത്തെ 40 നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളില് പതിനൊന്നെണ്ണം 'ഗുരുതര' വായു നിലവാരം രേഖപ്പെടുത്തി. 29 സ്റ്റേഷനുകള് 'വളരെ മോശം' ശ്രേണിയില് തന്നെ തുടര്ന്നു. കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോര്ഡിന്റെ (സിപിസിബി) സമീര് ആപ്പില് നിന്നുള്ള ഡാറ്റ പ്രകാരം ആനന്ദ് വിഹാര് 430 എന്ന ഉയര്ന്ന വായു നിലവാരം രേഖപ്പെടുത്തി.
അടുത്ത ആറ് ദിവസങ്ങളില് തലസ്ഥാനത്തെ വായു നിലവാരം 'ഗുരുതര'ത്തിനും 'വളരെ മോശം'ത്തിനും ഇടയില് ചാഞ്ചാടുമെന്ന് ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ട്രോപ്പിക്കല് മെറ്റീരിയോളജി (ഐഐടിഎം) പ്രവചിച്ചു. ശനിയാഴ്ച 'വളരെ മോശം' ആയി തുടരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അടുത്ത രണ്ട് ദിവസങ്ങളില് അത് 'ഗുരുതര' വിഭാഗത്തിലേക്ക് വഷളാകാന് സാധ്യതയുണ്ട്.