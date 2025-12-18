വ്യാഴം, 18 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം

ഡൽഹിയിൽ വായുമലിനീകരണം അതീവ ഗുരുതര നിലയിൽ, വായുനിലവാര സൂചിക 600 കടന്നു

delhi pollution
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വ്യാഴം, 18 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (12:49 IST)

ഡല്‍ഹിയില്‍ വായുമലിനീകരണം അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബര്‍ മുതല്‍
വളരെ കുറഞ്ഞ വായുനിലവാരമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഡല്‍ഹി നിവാസികള്‍ കഴിയുന്നത്. ഡിസംബര്‍ പകുതിയായതോടെ ഡല്‍ഹിയിലെ പലയിടങ്ങളിലും വായുനിലവാര സൂചിക 600 കടന്നു. ചിലയിടങ്ങളില്‍ ഇത് ആയിരത്തിനടുത്തെത്തിയെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയാ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ലോക്കല്‍ സര്‍ക്കിള്‍സ് നടത്തിയ സര്‍വേ പ്രകാരം 82 ശതമാനത്തിലേറെ പേര്‍ക്ക് വായുമലിനീലരണം മൂലമുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ട്.

ഡല്‍ഹി, ഗുരുഗ്രാം, നോയിഡ, ഫരീദാബാദ്, ഗാസിയാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള 34,000 പേരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചാണ് സര്‍വേ നടത്തിയത്. ഈ സര്‍വേയില്‍ പങ്കെടുത്ത 82 ശതമാനം പേരും തങ്ങള്‍ക്ക് അടുത്ത് പരിചയമുള്ള ഒന്നോ അതിലധികം പേരോ വായുമലിനീകരണം മൂലം ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. 28 ശതമാനം പേര്‍ അത്തരത്തില്‍ നാലോ അതിലധികമോ ആളുകളെ അറിയാമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ 10 വര്‍ഷത്തിലേറെയാണ് ഡല്‍ഹിയില്‍ താമസിക്കുന്നവരില്‍ ആസ്ത്മ, സിഒപിഡി, പക്ഷാഘാത, ശ്വാസകോശ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍,കോഗ്‌നറ്റീവ് അപചയം തുടങ്ങിയവ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ദീര്‍ഘകാലമായി വായുമലിനീകരണം നേരിടുന്നതിനെ തുടര്‍ന്നുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് സാമ്പത്തികാവസ്ഥ മോശമായവരുമുണ്ട്. 8 ശതമാനം പേര്‍ വായുമലിനീകരണം മൂലം ഡല്‍ഹി വിടാന്‍ തയ്യാറെടുക്കുന്നവരാണ്.

പൊതുഗതാഗതം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, വ്യാവസായിക മാലിന്യം നിയന്ത്രിക്കുക. തുടങ്ങിയവയാണ് പരിഹാര മാര്‍ഗങ്ങളായി സര്‍വേ നിര്‍ദേശിക്കുന്നത്. വായുഗുണനിലവാര സൂചിക പ്രകാരം 0 -50 ആണ് മികച്ച വായുഗുണനിലവാരം. 50 - 100 ഉചിതമായത് എന്ന വിഭാഗത്തിലും 100- 200 മോശം നിലവാരത്തിലും 200- 300 അപടകരമായ അവസ്ഥയിലും 300-400 മലിനീകരണം രൂക്ഷമായ വിഭാഗത്തിലുമാണ്. 400ന് മുകളില്‍ അതീവഗുരുതരവും മനുഷ്യജീവന് തന്നെ അപകടകരവുമാണ്.



അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :