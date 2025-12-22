സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
തിങ്കള്, 22 ഡിസംബര് 2025 (09:24 IST)
വര്ഗീയവാദിയായി ചിത്രീകരിച്ചാലും സമുദായത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതില് മാറ്റമില്ലെന്ന് എസ്എന്ഡിപി യോഗം ജനറല് സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്. ചില സത്യങ്ങള് പറയുമ്പോള് ചില സമുദായക്കാര്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. മലപ്പുറത്ത് നാല് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളില് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു പള്ളിക്കൂടം പോലും ലഭിച്ചില്ല.
മുസ്ലിംലീഗിലെ ചില നേതാക്കളുടെ അനീതിയാണ് പറഞ്ഞത്. അതിലെന്താണ് തെറ്റ്. മുസ്ലിം സമുദായത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയോ അവര്ക്കുള്ള അവകാശങ്ങള് നിഷേധിക്കുന്ന രീതിയിലോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. നീതി പറയുമ്പോള് വര്ഗീയവാദി ആകുമെന്നും 24 മണിക്കൂറും ജാതിയും മതവും പറയുന്നവര് മിതവാദികള് ആകുമെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.
എസ്എന്ഡിപി യോഗം ജനറല് സെക്രട്ടറിയായി മൂന്നു പതിറ്റാണ്ട് പ്രവര്ത്തിച്ചതിന് തൃശൂര് യൂണിയന് സംഘടിപ്പിച്ച ആദരസമ്മേളനത്തില് സംസാരിക്കവെയാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.