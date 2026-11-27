തിരുപ്പറങ്കുന്ദ്രം ദീപത്തൂണിൽ നാളെ വിളക്ക് തെളിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ്; ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതിയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു, സുരക്ഷ സി.ആർ.പി.എഫിന്
മധുരയിലെ തിരുപ്പറങ്കുന്ദ്രം കുന്നിന്മുകളിലുള്ള ദീപത്തൂണില് നാളെ (നവംബര് 28 ശനിയാഴ്ച) കാര്ത്തിക ദീപം തെളിക്കാന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ കര്ശന ഉത്തരവ്. നവംബര് 24-ന് ദീപം തെളിക്കാന് അനുമതി നല്കിയ കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാത്തതില് തമിഴ്നാട് സര്ക്കാരിനെയും ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതിയെയും അതിരൂക്ഷമായി വിമര്ശിച്ച ജസ്റ്റിസ് അരവിന്ദ് കുമാര്, ജസ്റ്റിസ് വിപുല് എം. പഞ്ചോളി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച്, അരുള്മിഗു സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ട്രസ്റ്റി ബോര്ഡിനെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു.
ക്ഷേത്രഭരണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി മുന് ജഡ്ജിമാരായ എസ്. വൈദ്യനാഥന്, വി. പാര്ത്ഥിപന് എന്നിവരെ റിസീവര്മാരായി കോടതി നിയമിച്ചു. കുന്നിന്മുകളിലെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും സമീപത്തുള്ള സിക്കന്ദര് ബാദുഷ ദര്ഗയുടെയും സുരക്ഷാ ചുമതല സി.ആര്.പി.എഫിന് (CRPF) കൈമാറാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ഉച്ചപ്പിള്ളയാര് മണ്ഡപത്തില് തെളിച്ച ദീപത്തില് നിന്നുള്ള ജ്വാല ഉപയോഗിച്ച് നാളെ ദീപത്തൂണില് വിളക്ക് തെളിക്കണമെന്നും, ദര്ഗയില് നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 50 മീറ്റര് അകലം പാലിച്ച് എല്ലാ ഭക്തര്ക്കും ദീപം തെളിക്കാന് അനുമതി നല്കുന്നുവെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
'ഈ കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് വിലപേശലിനുള്ള ക്ഷണമല്ല. ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്തരവുകളെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ഏതൊരു ശ്രമത്തെയും ഉരുക്കുമുഷ്ടി ഉപയോഗിച്ച് നേരിടേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു.' - സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
കോടതി ഉത്തരവ് മനഃപൂര്വ്വം ലംഘിച്ചതിന് തമിഴ്നാട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ഡി.ജി.പി, ഹിന്ദു മത-ധര്മ്മദായ (HR&CE) വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി, കമ്മീഷണര്, മധുര ജില്ലാ കളക്ടര്, മധുര എസ്.പി, ക്ഷേത്ര എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര്, സസ്പെന്ഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ട്രസ്റ്റി ബോര്ഡ് അംഗങ്ങള് എന്നിവര്ക്കെതിരെ കോടതി കോടതിയലക്ഷ്യ നോട്ടീസ് അയച്ചു. ഇവര് ഡിസംബര് 15-ന് കോടതിയില് നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്നും നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി വിധിക്ക് നല്കിയിരുന്ന സ്റ്റേ സുപ്രീം കോടതി നീക്കുകയും ചെയ്തു.