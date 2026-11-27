ബിജെപി വന്നു, കോർപറേഷൻ നശിച്ചു; വെള്ളക്കെട്ടിന് കാരണം ഡ്രെയിനേജ് വൃത്തിയാക്കാത്തത് !
കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം നഗരം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയതിന് കാരണം നഗരസഭയുടെ പിടിപ്പുകേട്. മഴക്കാല പൂർവ ഒരുക്കങ്ങളിൽ കോർപറേഷൻ വലിയ വീഴ്ച വരുത്തിയിരുന്നു. ഡ്രെയിനേജുകളിൽ നിന്ന് മണ്ണ് നീക്കാത്തത് വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് തടഞ്ഞു.
ഡ്രെയിനേജ് കവറുകൾ മണ്ണ് മൂടി അടഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഡ്രെയിനേജുകളിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകിപോകാതെ റോഡിലേക്ക് തള്ളിയത്. കോർപറേഷനാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. നേരത്തെ എൽഡിഎഫ് ഭരണസമിതിയുടെ കാലത്ത് ഡ്രെയിനേജുകളിലെ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. കനത്ത വെള്ളക്കെട്ടാണ് നഗരത്തിൽ ഇന്നലെ രൂപപ്പെട്ടത്. കോർപറേഷനിൽ ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം ഡ്രെയിനേജ് ക്ലീനിങ് കാര്യമായി നടന്നിട്ടില്ല.
എന്നാൽ ഇതൊന്നും കോർപറേഷന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലെന്ന തൊടുന്യായമാണ് മേയർ വി.വി.രാജേഷ് പറയുന്നത്. റോഡുകളിലെ സ്ലാബുകൾ ഇളക്കി പരിശോധിക്കേണ്ടത് അതത് വകുപ്പുകളാണെന്നും, ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പെയ്യുന്ന മഴ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അസാധാരണ ശക്തിയിൽ പെയ്തതാണ് പ്രശ്നത്തിന് കാരണമെന്നുമാണ് മേയറുടെ ന്യായീകരണം. എന്നാൽ, മാലിന്യം വൃത്തിയാക്കാൻ പൊലീസ് ഇറങ്ങേണ്ട അവസ്ഥ വന്നുവെന്നും മേയർ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് കൈകഴുകുകയാണെന്നും മുൻ മേയർ വി.കെ. പ്രശാന്ത് ആരോപിച്ചു.