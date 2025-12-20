സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
ശനി, 20 ഡിസംബര് 2025 (18:56 IST)
ന്യൂഡല്ഹി: ഇന്ത്യയില് നിന്നുള്ള 98 ശതമാനം ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക്കും തീരുവ രഹിത പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറില് ഇന്ത്യ ഒമാനുമായി ഒപ്പുവച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും ഒമാന് സുല്ത്താന് ഹൈതം ബിന് താരിഖിന്റെയും സാന്നിധ്യത്തില് മന്ത്രി പീയൂഷ് ഗോയലും ഒമാന് മന്ത്രി ഖൈസ് ബിന് മുഹമ്മദ് അല് യൂസഫും കരാറില് ഒപ്പുവച്ചു. തുണിത്തരങ്ങള്, തുകല്, പാദരക്ഷകള്, ആഭരണങ്ങള്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉല്പ്പന്നങ്ങള്, പ്ലാസ്റ്റിക്, ഫര്ണിച്ചര്, കാര്ഷിക ഉല്പ്പന്നങ്ങള്, ഫാര്മസ്യൂട്ടിക്കല്സ്, മെഡിക്കല് ഉപകരണങ്ങള്, ഓട്ടോമൊബൈല്സ്, പുനരുപയോഗ ഊര്ജ്ജം എന്നീ മേഖലകളില് കയറ്റുമതി വര്ദ്ധിക്കും.
കൂടാതെ ഇന്ത്യന് കോര്പ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുള്ള ട്രാന്സ്ഫര് ക്വാട്ട വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു. കരാര് സേവന ദാതാക്കള്, ബിസിനസ് സന്ദര്ശകര്, സ്വതന്ത്ര പ്രൊഫഷണലുകള് എന്നിവര്ക്കുള്ള താല്ക്കാലിക വിസ കാലാവധി രണ്ട് വര്ഷമായി നീട്ടി. അക്കൗണ്ടന്സി, നികുതി, വാസ്തുവിദ്യ, മെഡിക്കല് പ്രൊഫഷണലുകള് എന്നിവര്ക്ക് വിസ, താമസ കാലയളവ് ഇളവുകള് എന്നിവ നല്കും.
ഒമാനില് ഔദ്യോഗിക സന്ദര്ശനത്തിനെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് രാജ്യത്തെ പരമോന്നത സിവിലിയന് ബഹുമതിയായ ഓര്ഡര് ഓഫ് ഒമാന് നല്കി ആദരിച്ചു. ഇന്ത്യയും ഒമാനും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മോദിയുടെ ശ്രമങ്ങളെ അംഗീകരിച്ച് സുല്ത്താന് ഹൈതം ബിന് താരിഖ് ആണ് ഈ അവാര്ഡ് സമ്മാനിച്ചത്.