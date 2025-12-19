സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 19 ഡിസംബര് 2025 (09:56 IST)
മൂടല്മഞ്ഞ് വിമാന സര്വീസുകളെ ബാധിക്കാന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് യാത്രക്കാര്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി ഡല്ഹി വിമാനത്താവളം. ദൃശ്യപരിധി കുറഞ്ഞതിനാല് കാറ്റഗറി 3 അനുസരിച്ചാണ് ഡല്ഹി വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവര്ത്തനം നിലവില് നടക്കുന്നത്. യാത്രക്കാര് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനു മുന്പ് ഫ്ലൈറ്റ് സ്റ്റാറ്റസുകള് പരിശോധിക്കണമെന്ന് ഇന്ഡിഗോയും എയര് ഇന്ത്യയും നിര്ദ്ദേശം നല്കി.
അതേസമയം ഡല്ഹിയില് വായുമലിനീകരണം അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയില് തുടരുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബര് മുതല്
വളരെ കുറഞ്ഞ വായുനിലവാരമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഡല്ഹി നിവാസികള് കഴിയുന്നത്. ഡിസംബര് പകുതിയായതോടെ ഡല്ഹിയിലെ പലയിടങ്ങളിലും വായുനിലവാര സൂചിക 600 കടന്നു. ചിലയിടങ്ങളില് ഇത് ആയിരത്തിനടുത്തെത്തിയെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്. സോഷ്യല് മീഡിയാ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ലോക്കല് സര്ക്കിള്സ് നടത്തിയ സര്വേ പ്രകാരം 82 ശതമാനത്തിലേറെ പേര്ക്ക് വായുമലിനീലരണം മൂലമുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്.
ഡല്ഹി, ഗുരുഗ്രാം, നോയിഡ, ഫരീദാബാദ്, ഗാസിയാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നുള്ള 34,000 പേരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചാണ് സര്വേ നടത്തിയത്. ഈ സര്വേയില് പങ്കെടുത്ത 82 ശതമാനം പേരും തങ്ങള്ക്ക് അടുത്ത് പരിചയമുള്ള ഒന്നോ അതിലധികം പേരോ വായുമലിനീകരണം മൂലം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള് നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. 28 ശതമാനം പേര് അത്തരത്തില് നാലോ അതിലധികമോ ആളുകളെ അറിയാമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ 10 വര്ഷത്തിലേറെയാണ് ഡല്ഹിയില് താമസിക്കുന്നവരില് ആസ്ത്മ, സിഒപിഡി, പക്ഷാഘാത, ശ്വാസകോശ പ്രശ്നങ്ങള്,കോഗ്നറ്റീവ് അപചയം തുടങ്ങിയവ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ദീര്ഘകാലമായി വായുമലിനീകരണം നേരിടുന്നതിനെ തുടര്ന്നുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ തുടര്ന്ന് സാമ്പത്തികാവസ്ഥ മോശമായവരുമുണ്ട്. 8 ശതമാനം പേര് വായുമലിനീകരണം മൂലം ഡല്ഹി വിടാന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവരാണ്.