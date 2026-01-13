സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 13 ജനുവരി 2026 (11:29 IST)
ഡല്ഹി, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാന്, ഉത്തര്പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഹിമാചല് പ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസങ്ങളില് ശീതതരംഗം മുതല് കഠിനമായ ശീതതരംഗം വരെ ഉണ്ടാകാന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് ഉത്തരേന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും തണുത്തുറഞ്ഞ താപനില തുടരുമെന്ന് ഇന്ത്യന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (ഐഎംഡി) മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
ഞായറാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ ബുള്ളറ്റിന് പ്രകാരം, രാജസ്ഥാന്, ഹിമാചല് പ്രദേശ്, പടിഞ്ഞാറന് ഉത്തര്പ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളില് ശീതതരംഗം മുതല് കഠിനമായ ശീതതരംഗം വരെ ഉണ്ടാകാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. അതേസമയം, ഹിമാചല് പ്രദേശ്, ജാര്ഖണ്ഡ്, രാജസ്ഥാന്, പടിഞ്ഞാറന് ഉത്തര്പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് ജനുവരി 13 ചൊവ്വാഴ്ച ശീതതരംഗം അനുഭവപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഡല്ഹിയില്, കുറഞ്ഞ താപനില 3-4.2 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസായി കുറയുമെന്നും പരമാവധി താപനില 18-20 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെയാകുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പ്രവചിച്ചു. ബീഹാര്, ഹരിയാന, ചണ്ഡീഗഡ്, ഡല്ഹി, ഹിമാചല് പ്രദേശ്, ജമ്മു കശ്മീര്, ലഡാക്ക്, പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാന്, പശ്ചിമ ബംഗാള്, സിക്കിം, ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ചില സ്ഥലങ്ങളില് ജനുവരി 15 വ്യാഴാഴ്ച വരെ മൂടല്മഞ്ഞ് ഉണ്ടാകാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഐഎംഡി അറിയിച്ചു.