സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 12 ജനുവരി 2026 (19:42 IST)
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ ലോഹങ്ങളില് ഒന്നാണ് സ്വര്ണ്ണം. സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി മനുഷ്യ നാഗരികതയെ രൂപപ്പെടുത്തിയതും പുരാതന കാലം മുതല് സമ്പത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും പ്രതീകമായി നിലനിന്നതും സ്വര്ണ്ണമാണ്. എന്നാല് ഒരു ഗ്രാമിന് 200 കിലോയിലധികം സ്വര്ണ്ണം വിലവരുന്ന വളരെ വിലയേറിയ ഒരു ലോഹമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങള്ക്കറിയാമോ?
നമ്മള് സംസാരിക്കുന്ന വിലയേറിയ ലോഹത്തെ കാലിഫോര്ണിയം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കൃത്രിമമായി നിര്മ്മിച്ച ഒരു റേഡിയോ ആക്ടീവ് മൂലകമാണിത്. ഇത് വളരെ അപൂര്വമാണ്. ഒരു ഗ്രാമിന് 200 കിലോയിലധികം സ്വര്ണ്ണം വാങ്ങാന് കഴിയും. കാലിഫോര്ണിയം സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മൂലകമല്ല. ഇത് ലബോറട്ടറികളില് കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഉല്പാദന പ്രക്രിയ വളരെ സങ്കീര്ണ്ണമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കാലിഫോര്ണിയം വളരെ അപൂര്വവും ചെലവേറിയതുമായത്.
സമീപകാല ഡാറ്റ പ്രകാരം ഒരു ഗ്രാം കാലിഫോര്ണിയം ഏകദേശം 27 മില്യണ് ഡോളറിന് (ഏകദേശം 240 കോടി) വില്ക്കുന്നു. പ്രത്യേക ലബോറട്ടറികളാണ് കാലിഫോര്ണിയം കൃത്രിമമായി നിര്മ്മിക്കുന്നത്. ലോകത്ത് വളരെ കുറച്ച് വിതരണക്കാരേയുള്ളൂ. റേഡിയോ ആക്ടീവ് മൂലകമായ കാലിഫോര്ണിയം പ്രധാനമായും ചെറിയ മോഡുലാര് റിയാക്ടറുകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയര് റിയാക്ടറുകളില് ഉപയോഗിക്കുന്നു. മെഡിക്കല് ചികിത്സകള്, ബഹിരാകാശ പര്യവേക്ഷണം, വ്യാവസായിക ആപ്ലിക്കേഷനുകള്, സുരക്ഷാ മേഖല എന്നിവയിലും ഇതിന് ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്. കാന്സര് ചികിത്സയിലും കാലിഫോര്ണിയം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.