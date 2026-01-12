തിങ്കള്‍, 12 ജനുവരി 2026
ഡല്‍ഹിയില്‍ താപനില 4ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസിലേക്ക് താഴ്ന്നു; തലസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും നാളെയും ശീതക്കാറ്റിന് സാധ്യത, ഓറഞ്ച് അലേര്‍ട്ട്

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 12 ജനുവരി 2026 (12:05 IST)
തലസ്ഥാനത്ത് അതിശൈത്യം തുടരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച ഡല്‍ഹിയില്‍ നാല് ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് താപനില രേഖപ്പെടുത്തി. ജനുവരി 12, 13 തീയതികളില്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (ഐഎംഡി) ഓറഞ്ച് അലേര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും ശേഷം കഠിനമായ തണുപ്പ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

തിങ്കളാഴ്ച ഡല്‍ഹി, ഹരിയാന, ചണ്ഡീഗഢ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില്‍ ശീതതരംഗം മുതല്‍ കഠിനമായ ശീതതരംഗം വരെ ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഐഎംഡി അറിയിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ചയും ഇത് തുടരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതേ കാലയളവില്‍ പഞ്ചാബ്, ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, രാജസ്ഥാന്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലും സമാനമായ അവസ്ഥ പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നു.

തിങ്കളാഴ്ച ഡല്‍ഹിയില്‍ കുറഞ്ഞ താപനില 3 മുതല്‍ 5 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് വരെയും കൂടിയ താപനില 17 മുതല്‍ 19 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് വരെയും ആയിരിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. കുറഞ്ഞ താപനില സാധാരണയേക്കാള്‍ 4.5 മുതല്‍ 6.4 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് വരെ കുറയുമ്പോഴാണ് ശീത തരംഗം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്.


