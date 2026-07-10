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  4. Minister Hardeep singh puri dismisses concerns over E20 fuel
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 10 July 2026 (09:35 IST)

ഇതൊക്കെ ആര് പറഞ്ഞു, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, ഇ 20 പെട്രോളിനെതിരെ ഭീതി പരത്തുകയാണെന്ന് കേന്ദ്രം

ഇരുപത് ശതമാനം എഥനോള്‍ കലര്‍ത്തിയ പെട്രോളിനെതിരെ നടക്കുന്ന പ്രചാരണങ്ങള്‍ ആസൂത്രിതവും ഭീതി പരത്താന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളവയുമാണെന്ന് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രി ഹര്‍ദീപ് സിങ് പുരി.

petrol diesel
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Fri, 10 Jul 2026 (09:35 IST) Updated: Fri, 10 Jul 2026 (09:37 IST)
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ഇരുപത് ശതമാനം എഥനോള്‍ കലര്‍ത്തിയ പെട്രോളിനെതിരെ നടക്കുന്ന പ്രചാരണങ്ങള്‍ ആസൂത്രിതവും ഭീതി പരത്താന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളവയുമാണെന്ന് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രി ഹര്‍ദീപ് സിങ് പുരി. ഫ്‌ളെക്‌സ് ഫ്യൂവല്‍ വാഹനങ്ങള്‍ക്കായി ഇന്ത്യ ഇ 85 ഇന്ധനം പുറത്തിറക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ആസൂത്രിതമായി ഭീതി പരത്തുന്ന പ്രചാരണങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
 
ഇ 20 ഇന്ധനം 2025 ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ലക്ഷ്യമാണ്. 20 കോടിയിലേറെ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളും 20 ലക്ഷത്തിലേറെ നാല് ചക്ര വാഹനങ്ങളും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ധനത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടാനാണ് രാജ്യം ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് എഥനോളിനെതിരായ പ്രചാരണവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ ഊര്‍ജസുരക്ഷ ശക്തമാക്കാനും വായു മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാനും കര്‍ഷകരെ സഹായിക്കാനും എഥനോള്‍ മിക്‌സ്ഡ് ഇന്ധനം സഹായിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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