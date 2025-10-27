സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
27 ഒക്ടോബര് 2025
ഡെന്റല് ക്യാപ്പ് ശ്വാസകോശത്തില് എത്തിയിട്ടും അത് ഗുരുതരമാകുന്നതുവരെ തിരിച്ചറിയാതിരുന്ന
വൃദ്ധനെ മുംബൈയിലെ ഡോക്ടര്മാര് വിജയകരമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി. മുംബൈയില് താമസിക്കുന്ന 78 വയസ്സുള്ളയാള് ഡെന്റല് ക്യാപ് ഫിറ്റിംഗിനായി പോയതാണ് സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. ഈ പ്രക്രിയയ്ക്കിടെ ഡെന്റല് തൊപ്പി പെട്ടെന്ന് വഴുതിപ്പോവുകയും അബദ്ധത്തില് ശ്വസിക്കുകയും അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ലോക്കല് അനസ്തേഷ്യ (ലിഗ്നോകൈന് സ്പ്രേ) മൂലം തൊണ്ട മരവിച്ചതിനാല് ചെറിയ ലോഹം ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചതായി അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞില്ല. കൂടാതെ പെട്ടെന്ന് ഒരു അസ്വസ്ഥതയും അനുഭവപ്പെട്ടില്ല.
തുടര്ന്ന് നടന്നതെല്ലാം വഴിത്തിരിവായിരുന്നു. അയാള്ക്ക് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടാന് തുടങ്ങിയപ്പോള്
സിടി സ്കാന് എടുത്തു. തുടര്ന്നാണ്
പല്ലിന്റെ ക്യാപ്
വലതുവശത്തെ പ്രധാന ബ്രോങ്കസിനുള്ളില് കുടുങ്ങിയതായി കണ്ടെത്തിയത്. ഇത് ശ്വസനം പോലും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു. സാഹചര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കിയ രോഗിയും ദന്തഡോക്ടറും ഉടന് തന്നെ അടുത്തുളള സെന് മള്ട്ടിസ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയിലെത്തി. ആശുപത്രിയിലെ ഗുരുതര വിഭാഗത്തിലെ വിദഗ്ധ സംഘം ഉടനടി ഇടപെട്ടു. തുടര്ന്ന്
മെഡിക്കല് സംഘം അടിയന്തര ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പിക്ക് തയ്യാറാവുകയും ക്യാപ് പുറത്തെടുക്കുകയുമായിരുന്നു.