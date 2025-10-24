വെള്ളി, 24 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം

ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത ശേഷം യാത്ര മാറ്റിവയ്‌ക്കേണ്ടി വന്നോ? 90% ആളുകള്‍ക്കും ഈ റെയില്‍വേ നിയമം അറിയില്ല

കണ്‍ഫേംഡ് ട്രെയിന്‍ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 24 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025 (19:25 IST)
തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളില്‍ കണ്‍ഫേംഡ് ട്രെയിന്‍ സീറ്റ് ലഭിക്കുന്നത് വളരെ വലിയ കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്സവ സീസണില്‍. കണ്‍ഫേംഡ് ട്രെയിന്‍ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്തെങ്കിലും കാരണത്താല്‍ യാത്രാ പദ്ധതികള്‍ പെട്ടെന്ന് മാറുമ്പോള്‍ നമ്മുടെ മനസ്സില്‍ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം ഇതാണ്. അടുത്തതായി ഞാന്‍ എന്തുചെയ്യണം? ടിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കണോ അതോ പുതിയത് ബുക്ക് ചെയ്യണോ? അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തില്‍ മിക്ക ആളുകളും ഈ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകും. കൂടുതല്‍ ചിന്തിക്കാതെ ടിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കി ഫീസ് അടച്ച ശേഷം പുതിയത് ബുക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് കൂടുതല്‍ പണം ചിലവാക്കുക മാത്രമല്ല സ്ഥിരീകരിച്ച സീറ്റ് വീണ്ടും ലഭിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

എന്നാല്‍ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് അവസാനിക്കാന്‍ പോകുകയാണ്. ഇപ്പോള്‍ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ഈ പ്രശ്‌നത്തിന് ഒരു എളുപ്പ പരിഹാരം റെയില്‍വേ നല്‍കാന്‍ പോകുന്നു. ഒരിക്കല്‍ സ്ഥിരീകരിച്ച ടിക്കറ്റ് ലഭിച്ചതിനുശേഷവും നിങ്ങളുടെ യാത്രാ തീയതി റദ്ദാക്കാതെ തന്നെ മാറ്റാന്‍ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ നിയമം ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ നടപ്പിലാക്കുന്നു. കഞഇഠഇ പോര്‍ട്ടലിലൂടെയും ആപ്പിലൂടെയും ബുക്ക് ചെയ്ത സ്ഥിരീകരിച്ച ടിക്കറ്റുകളില്‍ മാത്രമേ ഈ സവിശേഷത ലഭ്യമാകൂ.

2026 ജനുവരി മുതല്‍ നിങ്ങളുടെ സ്ഥിരീകരിച്ച ടിക്കറ്റിന്റെ യാത്രാ തീയതി റദ്ദാക്കാതെ തന്നെ മാറ്റാന്‍ കഴിയുമെന്ന് റെയില്‍വേ മന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതായത് പുതിയ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുപകരം ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങളോടെ നിങ്ങളുടെ പഴയ ടിക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയും. പുതിയ തീയതിയില്‍ സീറ്റ് ലഭ്യമായിരിക്കണം എന്നതാണ് ഏക വ്യവസ്ഥ. ആ തീയതിയില്‍ നിരക്ക് കൂടുതലാണെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച നിരക്ക് നല്‍കേണ്ടിവരും. നിലവില്‍ യാത്രാ തീയതി മാറ്റണമെങ്കില്‍ ആദ്യം അത് റദ്ദാക്കുകയും ഒരു ചാര്‍ജ് കുറയ്ക്കുകയും വേണം.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :