ഈ ലളിതമായ തന്ത്രത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി ബില്‍ 10% വരെ കുറയ്ക്കാം

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 27 ഒക്ടോബര് 2025 (18:27 IST)
അമിതമായ വൈദ്യുതി ബില്ലുകള് വരുമ്പോഴെല്ലാം ആളുകള് ബില് കുറയ്ക്കാന് വഴികള് കണ്ടെത്താന് ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല് നിങ്ങള് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവ കൂടാതെ നിങ്ങള്ക്ക് വൈദ്യുതി നിരക്ക് കുറയ്ക്കാന് കഴിയില്ല.
മിക്ക ആളുകള്ക്കും അത് എന്താണെന്നും അത് എങ്ങനെ വൈദ്യുതി ബില്ലുകള് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും പോലും അറിയില്ല. ഉയര്ന്ന വൈദ്യുതി ബില്ലുകള്ക്ക് പിന്നിലെ ചില കാരണങ്ങള് സമീപകാല ഗവേഷണങ്ങള് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് 'ഫാന്റം ലോഡ്'. ഉപകരണങ്ങള് ഓഫാക്കിയിട്ടും പ്ലഗ് ഇന് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോഴും അവ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയാണ് ഫാന്റം ലോഡ്. ഈ 'സ്റ്റാന്ഡ്ബൈ' വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം നിശബ്ദമായി വൈദ്യുതി ഉപയോഗം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
ചാര്ജറുകള്, ടിവികള്, സെറ്റ്-ടോപ്പ് ബോക്സുകള്, കമ്പ്യൂട്ടറുകള്, മൈക്രോവേവ് ഓവനുകള്, മറ്റ് ഗാഡ്ജെറ്റുകള് എന്നിവ പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങള് സ്റ്റാന്ഡ്ബൈ മോഡില് പോലും വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ അദൃശ്യ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം നിങ്ങളുടെ മൊത്തം വൈദ്യുതി ബില്ലിന്റെ 5 മുതല് 10% വരെ വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. ഫാന്റ് ലോഡ് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗത്തിലില്ലാത്തപ്പോള് ഉപകരണങ്ങള് പ്ലഗ് അണ്പ്ലഗ് ചെയ്യുക.
ചാര്ജറുകള് അനാവശ്യമായി പ്ലഗ് ഇന് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. കണക്റ്റ് ചെയ്ത ഗാഡ്ജെറ്റുകള് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കില് പവര് സ്ട്രിപ്പുകള് പൂര്ണ്ണമായും ഓഫ് ചെയ്യുക. കുറഞ്ഞ സ്റ്റാന്ഡ്ബൈ ഉപഭോഗമുള്ള ഊര്ജ്ജക്ഷമതയുള്ള ഉപകരണങ്ങള് ഉപയോഗിക്കുക. ചെറുതെങ്കിലും ഫലപ്രദമായ ഈ ശീലങ്ങളെക്കുറിച്ച് പലര്ക്കും അറിയില്ല. ഈ ശീലങ്ങള് ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമാക്കുന്നത് പണം ലാഭിക്കുക മാത്രമല്ല, ഊര്ജ്ജം ലാഭിക്കുകയും ചെയ്യും.