ശനി, 25 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025
ഇന്നാണ് താജ്മഹല്‍ പണിയുന്നതെങ്കില്‍ എത്ര ചിലവാകും? വില നിങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും

വിശദമായ കൊത്തുപണികള്‍, ശ്രദ്ധേയമായ സമമിതി എന്നിവയാല്‍ പ്രശസ്തമാണ് താജ്മഹല്‍.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 25 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025 (20:09 IST)
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അസാധാരണമായ സ്മാരകങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് താജ്മഹല്‍ എന്നതില്‍ സംശയമില്ല. അതിമനോഹരമായ വെളുത്ത മാര്‍ബിള്‍, വിശദമായ കൊത്തുപണികള്‍, ശ്രദ്ധേയമായ സമമിതി എന്നിവയാല്‍ പ്രശസ്തമാണ് താജ്മഹല്‍. രേഖകള്‍ പ്രകാരം, ഈ ഘടന പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ ഏകദേശം 22-25 വര്‍ഷമെടുത്തു. 1632 ഓടെയാണ് നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിച്ചത്. അതിശയിപ്പിക്കുന്ന മൊസൈക് വര്‍ക്ക്, ഇന്തോ-ഇസ്ലാമിക് വാസ്തുവിദ്യ, മുഗള്‍ ഘടകങ്ങള്‍, വിലയേറിയ കല്ലുകള്‍ എന്നിവയാല്‍ ഇത് എല്ലാവിധത്തിലും ഗംഭീരമാണ്. ലാപിസ് ലാസുലി, കോര്‍ണേലിയന്‍, ഗോമേദകം, സ്വര്‍ണ്ണം, മാര്‍ബിള്‍ തുടങ്ങിയ വിലയേറിയ കല്ലുകള്‍ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നത്.
പൂര്‍ണ്ണമായ പ്രോജക്റ്റ് കമ്മീഷന്‍ ചെയ്യുന്നതിന് എത്ര വലിയ തുക ചെലവഴിച്ചുവെന്ന് നിങ്ങള്‍ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

ഇന്ത്യന്‍ ചരിത്രകാരനായ ജാദുനാഥ് സര്‍ക്കാര്‍ 'മുഗള്‍ ഇന്ത്യയിലെ പഠനങ്ങള്‍' എന്ന പേരില്‍ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതില്‍ താജ്മഹലിനെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ സ്വന്തം വിവരണവും അതിന്റെ ചെലവ് കണക്കാക്കലും അദ്ദേഹം പരാമര്‍ശിക്കുന്നു. പുസ്തകത്തില്‍ ചരിത്രകാരന്‍ അന്ന് താജ്മഹലിന്റെ നിര്‍മ്മാണത്തിന് ഏകദേശം 42 ദശലക്ഷം രൂപ ചെലവ് ആയതായി കണക്കാക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഇന്ന് താജ്മഹല്‍ നിര്‍മ്മിക്കുകയാണെങ്കില്‍ എത്ര രൂപ ചെലവാകുമെന്ന് പലരും കണക്കുകൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

നിരവധി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ കണക്കാക്കുന്നത് ഒരു ബില്യണില്‍ കൂടുതല്‍ ചിലവാകും എന്നത് കൃത്യമായിരിക്കുമെന്നാണ്. എബിപി ലൈവ് ഹിന്ദി പ്രകാരം ഇന്ന് താജ്മഹല്‍ നിര്‍മ്മിച്ചാല്‍ അതിന് 7500 കോടി രൂപ ചിലവാകും. ലോകാത്ഭുതത്തിന് ഒരു വില നിശ്ചയിക്കാന്‍ പ്രയാസമാണെങ്കിലും അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടില്‍ അത്തരമൊരു നിര്‍മിതി
കാണാന്‍ സാധ്യതയില്ല.


