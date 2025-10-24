സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 24 ഒക്ടോബര് 2025 (12:19 IST)
മധ്യപ്രദേശിലുടനീളം ഏകദേശം 122 കുട്ടികളെ കണ്ണിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കൂടാതെ കാര്ബൈഡ് തോക്കുകള് അല്ലെങ്കില് 'ദേശി പടക്ക തോക്കുകള്' എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന തോക്കിന്റെ ഉപയോഗം മൂലം 14 പേരുടെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടതായും റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബര് 18 ന് സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി നിരോധനം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടും പ്രാദേശിക വിപണികള് ഈ അസംസ്കൃത
ഉപകരണങ്ങള് വില്ക്കുന്നത് തുടര്ന്നുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന വിദിഷ ജില്ലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് പേര് അപകടത്തില്പ്പെട്ടത്.
150-200 രൂപയ്ക്ക് വില്ക്കുന്ന ഈ വീട്ടില് നിര്മ്മിച്ച ഉപകരണങ്ങള് കളിപ്പാട്ടങ്ങളോട് സാമ്യമുള്ളവയാണ്. പക്ഷേ ഇവ സ്ഫോടകവസ്തുക്കള് പോലെയാണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. ഇത് പലപ്പോഴും ഗുരുതരമായ പരിക്കുകള്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഈ സ്ഫോടകവസ്തുക്കളുടെ നിയമവിരുദ്ധ വില്പ്പനയ്ക്ക് ആറ് പേരെ വിദിഷ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കാര്ബൈഡ് തോക്കുകള് വില്ക്കുന്നതിനോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനോ ഉത്തരവാദികളായവര് നിയമപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങള് നേരിടേണ്ടിവരും.
ഭോപ്പാല്, ഇന്ഡോര്, ജബല്പൂര്, ഗ്വാളിയോര് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ആശുപത്രികള് ഈ സ്ഫോടകവസ്തുക്കള് മൂലം കണ്ണിന് പരിക്കേറ്റ നിരവധി കുട്ടികളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഭോപ്പാലിലെ ഹമീദിയ ആശുപത്രിയില് മാത്രം 72 മണിക്കൂറിനുള്ളില് 26 കുട്ടികളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.