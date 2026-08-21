  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം
  4. Congress ruling states challenge against Mining Amendment act
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Updated : Friday, 21 August 2026 (12:29 IST)

പരിസ്ഥിതിക്ക് പുല്ലുവില, ഖനനത്തിന് അനുമതി കേന്ദ്രം തീരുമാനിക്കും, നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ കേരളം ഉൾപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക്

Minig
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 21 Aug 2026 (12:29 IST)
google-news
പാര്‍ലമെന്റ് പാസാക്കിയ പുതിയ ഖനന നിയന്ത്രണ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാനൊരുങ്ങി കേരളം ഉള്‍പ്പെടുന്ന 4 കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍. പുതിയ നിയമഭേദഗതി സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുകയറുന്നതാണെന്നും അടിയന്തിരമായി ഇവ റദ്ദാക്കണമെന്നുമാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആവശ്യം.
 
സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി ഫയല്‍ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്‍പായി കോണ്‍ഗ്രസ് ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിന് പുറമെ കര്‍ണാടകം, തെലങ്കാന, ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് പുതിയ നിയമഭേദഗതിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലുള്ള ജാര്‍ഖണ്ഡും നിയമഭേദഗതിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കും.
 
നിയമഭേദഗതി നടപ്പിലായാല്‍ ഖനനത്തിന് ഭൂമി പാട്ടത്തിന് നല്‍കാനുള്ള അവകാശം കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനാകും. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്ത് അഞ്ച് ശതമാനം ധാതുക്കളുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയാല്‍ ആ പ്രദേശം ഖനനഭൂമിയായി കണക്കാക്കി സ്വകാര്യ കമ്പനികള്‍ക്ക് പാട്ടത്തിന് നല്‍കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനാകും. നിലവില്‍ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതങ്ങള്‍ മൂലം പരിസ്ഥിതി ലോക പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഖനനാനുമതി നല്‍കുന്നില്ല. ഇത് മറികടക്കാന്‍ നിയമത്തിലൂടെ സാധിക്കും. കൂടാതെ നിയമ ഭേദഗതിയിലൂടെ ക്വാറികള്‍, ഖനനകമ്പനികള്‍, ഭൂമി എന്നിവയില്‍ നിന്നുള്ള നികുതിവരുമാനങ്ങളും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനാകും. ഭരണഘടന വിദഗ്ധരായ അഭിഭാഷകരില്‍ നിന്ന് നിയമോപദേശം തേടിയ ശേഷമാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
എന്താണ് പാർട്ടി നയം, നേതാക്കൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അവ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കണം, നിർദേശം നൽകി രാഹുൽ ഗാന്ധി

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?ദേശീയഗീതമായ 'ജനഗണമന'യ്ക്ക് പുറമെ ദേശീയഗാനമായ 'വന്ദേമാതര'ത്തിന്റെ ആലാപനത്തിലും പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍.

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനം

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനംതാനെയില്‍ വേക്ക് അപ്പ് താനെക്കര്‍ എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമരം. പ്രദേശത്ത് 53.8 ഏക്കറില്‍ 47,000 കോടി മുതല്‍മുടക്കിലാണ് ആമസോണിന്റെ ഡാറ്റ സെന്റര്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഒഴിവാക്കാന്‍ ചൈനയെ ഇന്ത്യയും 40ലധികം രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു: ആരോപണവുമായി യുഎസ്

ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഒഴിവാക്കാന്‍ ചൈനയെ ഇന്ത്യയും 40ലധികം രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു: ആരോപണവുമായി യുഎസ്ഓഫീസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആന്‍ഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പോളിസി പുറത്തിറക്കിയ 'ദി ഗ്രേറ്റ് ട്രാന്‍സ്ഷിപ്പ്‌മെന്റ് സ്‌കാം' എന്ന വൈറ്റ് ഹൗസ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് ആരോപണങ്ങള്‍ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'പേടിച്ചു പോയോ?'; തൂഫാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള നേതാവ് പിടിയിൽ, വാർത്ത മുക്കി സർക്കാർ

'പേടിച്ചു പോയോ?'; തൂഫാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള നേതാവ് പിടിയിൽ, വാർത്ത മുക്കി സർക്കാർറിപ്പോർട്ടർ ടിവിയാണ് സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്

ജെൻ സിയെ പിടിച്ചെ പറ്റു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ, ബിജെപി ഉൾപ്പടെ 32 സംഘടനകളുടെ യോഗം 19 മുതൽ

ജെൻ സിയെ പിടിച്ചെ പറ്റു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ, ബിജെപി ഉൾപ്പടെ 32 സംഘടനകളുടെ യോഗം 19 മുതൽഎതിര്‍സ്വരമില്ലെന്ന് കരുതിയ അമിത് ഷാ- മോദി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഒരു മയവുമില്ലാത്ത വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ഉയര്‍ത്തിയത്. ശക്തനായ നേതാവെന്ന മോദിയുടെ ഇമേജിനെ പ്രക്ഷോഭം ഇല്ലാതെയാക്കിയെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് സംഘപരിവാറിനുള്ളത്.

പരിസ്ഥിതിക്ക് പുല്ലുവില, ഖനനത്തിന് അനുമതി കേന്ദ്രം തീരുമാാനിക്കും, നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ കേരളം ഉൾപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക്

പരിസ്ഥിതിക്ക് പുല്ലുവില, ഖനനത്തിന് അനുമതി കേന്ദ്രം തീരുമാാനിക്കും, നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ കേരളം ഉൾപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക്പുതിയ നിയമഭേദഗതി സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുകയറുന്നതാണെന്നും അടിയന്തിരമായി ഇവ റദ്ദാക്കണമെന്നുമാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആവശ്യം.

എന്താണ് പാർട്ടി നയം, നേതാക്കൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അവ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കണം, നിർദേശം നൽകി രാഹുൽ ഗാന്ധി

എന്താണ് പാർട്ടി നയം, നേതാക്കൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അവ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കണം, നിർദേശം നൽകി രാഹുൽ ഗാന്ധികഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകസമിതി യോഗത്തിന് പിന്നാലെയാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ നിര്‍ദേശം. സാമൂഹിക നീതി ഉള്‍പ്പെടുന്ന പല വിഷയങ്ങളിലും നേതാക്കള്‍ പാര്‍ട്ടി നിലപാട് പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് പ്രവര്‍ത്തകസമിതിയില്‍ വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ പുതിയ അണക്കെട്ടില്‍ നിന്ന് തമിഴ്നാടിന് മുഴുവന്‍ വെള്ളവും നല്‍കാന്‍ തയ്യാറാണ്: വിഡി സതീശന്‍

മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ പുതിയ അണക്കെട്ടില്‍ നിന്ന് തമിഴ്നാടിന് മുഴുവന്‍ വെള്ളവും നല്‍കാന്‍ തയ്യാറാണ്: വിഡി സതീശന്‍പുതിയ അണക്കെട്ടിന്റെ ചെലവ് കേരളം വഹിക്കണമെന്നും, ഡിസൈന്‍, നിര്‍മ്മാണം, സ്ഥലം എന്നിവയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം തമിഴ്നാട് ഏറ്റെടുക്കണമെന്നുമുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിലപാട് സതീശന്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു.

സ്വന്തം താല്‍പ്പര്യങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുത്ത് മക്ക ഉടമ്പടിയില്‍ ചേരാന്‍ ബംഗ്ലാദേശ് തയ്യാറാണ്: ബംഗ്ലാദേശ് വിദേശകാര്യ ഉപദേഷ്ടാവ്

സ്വന്തം താല്‍പ്പര്യങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുത്ത് മക്ക ഉടമ്പടിയില്‍ ചേരാന്‍ ബംഗ്ലാദേശ് തയ്യാറാണ്: ബംഗ്ലാദേശ് വിദേശകാര്യ ഉപദേഷ്ടാവ്സ്വന്തം താല്‍പ്പര്യങ്ങളും ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെയും വ്യാപാരത്തിന്റെയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചലനാത്മകതയും കണക്കിലെടുത്ത് ബംഗ്ലാദേശ് മക്ക ഉടമ്പടിയില്‍ ചേരാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് വിദേശകാര്യ ഉപദേഷ്ടാവ് ഹുമയൂണ്‍ കബീര്‍ വ്യാഴാഴ്ച ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞു, ഇത് ധാക്കയ്ക്കും ന്യൂഡല്‍ഹിക്കും ഇടയില്‍ നിലവിലുള്ള സംഘര്‍ഷത്തിന് ആക്കം കൂട്ടി.

കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടര്‍ന്ന് പാകിസ്ഥാന്‍ മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാനെ ജയിലില്‍ നിന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി

കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടര്‍ന്ന് പാകിസ്ഥാന്‍ മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാനെ ജയിലില്‍ നിന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിഅദ്ദേഹത്തിന്റെ പാകിസ്ഥാന്‍ തെഹ്രീക്-ഇ-ഇന്‍സാഫ് (പിടിഐ) പാര്‍ട്ടി സ്ഥലംമാറ്റം സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിലും കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കിയില്ല.