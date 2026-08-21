ഇറാനെതിരെ സാമ്പത്തിക ഉപരോധം, ട്രംപിനെ തള്ളി ചൈന, പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കൊണ്ടാവില്ല
ഇറാനെതിരെ അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ച സാമ്പത്തിക ഉപരോധ ആഹ്വാനം തള്ളി ചൈന.
ഇറാനെതിരെ അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ച സാമ്പത്തിക ഉപരോധ ആഹ്വാനം തള്ളി ചൈന. ഉപരോധവും സമ്മര്ദ്ദതന്ത്രവുമല്ല പരിഹാരമെന്ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വക്താവ് ലിന് ജിയാന് വ്യക്തമാക്കി. നയതന്ത്ര മാര്ഗങ്ങളിലൂടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നും ചൈന ആവശ്യപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇറാനെ ലോകം ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തില് സാമ്പത്തികമായി വലിഞ്ഞുമുറുക്കുമെന്ന് ട്രംപ് ഭീഷണി മുഴക്കിയത്. ഇക്കാര്യത്തില് മറ്റ് ലോകരാജ്യങ്ങള് തങ്ങള്ക്കൊപ്പം നില്ക്കണമെന്നും അമേരിക്ക ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഇറാനുമായി വ്യാപാരബന്ധം പുലര്ത്തുന്നതോ സഹായങ്ങള് നല്കുന്നതോ ആയ ഏതൊരു രാജ്യത്തിനെതിരെയും കടുത്ത സാമ്പത്തിക നടപടികള് സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി. ധാരണയിലെത്താന് ഇറാന് താന് മുന്പ് അവസരങ്ങള് നല്കിയിരുന്നുവെന്നും എന്നാല് അവരത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയില്ലെന്നും ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലില് കുറിച്ചു. മുന്പെങ്ങുമില്ലാത്തവിധത്തില് സാമ്പത്തിക ഉപരോധം ഇറാന് മുകളില് ഏര്പ്പെടുത്തുമെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഏതെല്ലാം രാജ്യങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ചൈന, തുര്ക്കി, ജര്മനി, ദക്ഷിണ കൊറിയ, ജപ്പാന് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളാണ് ഇറാന്റെ പ്രധാന വ്യാപാര പങ്കാളികള്. ഇതോടെയാണ് ചൈന തങ്ങളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. അതേസമയം നിലവിലെ സാമ്പത്തിക യുദ്ധത്തിലും അമേരിക്ക പരാജയപ്പെടുമെന്ന് ഇറാന് വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്ക തങ്ങളുടെ കുതിച്ചുയരുന്ന കടത്തില് നിന്നും പലിശനിരക്കില് നിന്നും ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നടത്തുന്നതെന്നും പരാജയപ്പെട്ട നയങ്ങള് വീണ്ടും നടപ്പിലാക്കുന്നത് അമേരിക്കയെ കൂടുതല് പരാജയങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമെ നയിക്കുവെന്നും ഇറാന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി അബ്ബാസ് അരഗ്ചി വ്യക്തമാക്കി.