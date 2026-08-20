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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി

വന്ദേമാതരത്തിന്റെ ആദ്യ 2 ഖണ്ഡികകള്‍ മതി, നിലപാടിലുറച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്, കോണ്‍ഗ്രസ് മുസ്ലീം ലീഗായി മാറിയെന്ന് ബിജെപി

വന്ദേമാതരം ആലപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയര്‍ന്ന വിവാദങ്ങളില്‍ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്.

Congress, Vande Mataram, India News, BJP,National SOng
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (11:33 IST)
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വന്ദേമാതരം ആലപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയര്‍ന്ന വിവാദങ്ങളില്‍ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്. പാര്‍ട്ടിയുടെ എല്ലാ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളിലും വന്ദേമാതരത്തിന്റെ ആദ്യ 2 ഖണ്ഡികകള്‍ മാത്രം ആലപിച്ചാല്‍ മതിയെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രചര്‍ത്തക സമിതിയിലാണ് തീരുമാനമായത്. 1937ല്‍ പാസാക്കിയ പാര്‍ട്ടി പ്രമേയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി.
 
സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡല്‍ഹിയിലെ എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കിടെ വന്ദേമാതരം പൂര്‍ണമായി പാടുമ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ അത് തടസ്സപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് ബിജെപി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ബിജെപി ആരോപണങ്ങള്‍ വെറും രാഷ്ട്രീയമാണെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ഇതിന് പിന്നാലെ വ്യക്തമാക്കി. മഹാത്മാഗാന്ധിയും ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റുവും സര്‍ദാര്‍ പട്ടേലുമടങ്ങുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികള്‍ പിന്തുടര്‍ന്ന കീഴ്വഴക്കം മാത്രമാണ് തങ്ങളും പിന്തുടരുന്നതെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കി.
 
 അതേസമയം കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ തീരുമാനം അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയമാണെന്ന് ബിജെപി വിശേഷിപ്പിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസ് പുതിയ മുസ്ലീം ലീഗായി മാറിയെന്നും രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളേക്കാള്‍ സ്വന്തം പ്രമേയത്തിനാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്നതെന്നും ഇത് ദേശസ്‌നേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണെന്നും ബിജെപി നേതാക്കള്‍ ആരോപിച്ചു.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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