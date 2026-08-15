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  4. Full version of Vande mataram played at AICC headquerters during independence day celebrations
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Saturday, 15 August 2026 (13:10 IST)

എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് നാടകീയ രംഗങ്ങൾ,വന്ദേമാതരം പൂർണമായി പാടി, തടയാൻ ശ്രമിച്ച് സോണിയാഗാന്ധിയും ഖാർഗെയും

രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവര്‍ ചടങ്ങില്‍ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

Vande Mataram, AICC Headquarters, COngress party, Independence day
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sat, 15 Aug 2026 (13:08 IST)
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എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വന്ദേമാതരം പാടിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നത് നാടകീയമായ സംഭവങ്ങള്‍. സാധാരണമായി വന്ദേമാതരത്തിന്റെ രണ്ട് ചരണങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ആലപിക്കാറെങ്കിലും ഇത്തവണ ഗായകസംഘം പൂര്‍ണമായും വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളായ സോണിയാ ഗാന്ധിയും മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെയും ഇടപെട്ടെങ്കിലും ഗാനം നിര്‍ത്തിയില്ല. രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവര്‍ ചടങ്ങില്‍ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
 
സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വന്ദേമാതരം ആലപിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നാടകീയസംഭവങ്ങള്‍ നടന്നത്. ഗാനത്തിന്റെ ആദ്യ 2 ചരണങ്ങള്‍ക്ക് സോണിയ ഗാന്ധി ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവര്‍ ചുണ്ടനക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ 2 ചരണം കഴിഞ്ഞ് ഗാനം തുടര്‍ന്നതോടെ സോണിയാഗാന്ധിയുടെ മുഖഭാവം മാറി, രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും നെറ്റി ചുളിച്ച് അതൃപ്തി കലര്‍ന്ന നോക്കുകയും ചെയ്തു. നേതാക്കള്‍ ഗാനം നിര്‍ത്തിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഗാനം മുഴുവനായി പാടിതീര്‍ന്നു. സോണിയാഗാന്ധിയാണ് ഗാനം നിര്‍ത്താന്‍ ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
 
1937 മുതല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പിന്തുടരുന്ന നയത്തിന് വിരുദ്ധമായി വന്ദേമാതരം പൂര്‍ണമായി ആലപിച്ചത് എഐസിസി ആസ്ഥാനത്തെ വന്‍ രാഷ്ട്രീയ ജാഗ്രതക്കുറവായാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. വന്ദേമാതരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രീയവിവാദങ്ങള്‍ ചൂടുപിടിച്ച ഘട്ടത്തില്‍ ചെങ്കോട്ടയിലെ ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകളില്‍ പങ്കെടുക്കാതെയാണ് എഐസിസി ആസ്ഥാനത്തെ ആഘോഷങ്ങളില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ പങ്കെടുത്തത്.
 
ദേശീയഗീതമായ ജനഗണമനയ്ക്ക് മുന്‍പ് വന്ദേമാതരം ആലപിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമത്രാലയം കര്‍ശനമാര്‍ഗനിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു. ഇത് ലംഘിച്ച് കേരളത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്‍ പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങില്‍ വന്ദേമാതരം ഒരു വരി പോലും ആലപിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് ഗാനം മുഴുവനായി ആലപിച്ചത്. വന്ദേമാതരം ബില്‍ പാര്‍ലമെന്റില്‍ വന്നപ്പോള്‍ അതിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസ് സ്വീകരിച്ചത്.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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