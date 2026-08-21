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  4. Rahul gandhi directed congress media cell to moniter leader's social media accounts
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 21 August 2026 (10:15 IST)

എന്താണ് പാർട്ടി നയം, നേതാക്കൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അവ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കണം, നിർദേശം നൽകി രാഹുൽ ഗാന്ധി

rahul gandhi
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 21 Aug 2026 (10:18 IST)
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കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ തങ്ങളുടെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളില്‍ പാര്‍ട്ടി നയങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിരീക്ഷിക്കാന്‍ മാധ്യമ സെല്ലിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കി രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകസമിതി യോഗത്തിന് പിന്നാലെയാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ നിര്‍ദേശം. സാമൂഹിക നീതി ഉള്‍പ്പെടുന്ന പല വിഷയങ്ങളിലും നേതാക്കള്‍ പാര്‍ട്ടി നിലപാട് പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് പ്രവര്‍ത്തകസമിതിയില്‍ വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.
 
താന്‍ പങ്കെടുത്ത ഹല്‍ദ്വാനിയിലെ ചടങ്ങില്‍ നടന്ന ശുദ്ധീകരണ വിവാദത്തിന് പാര്‍ട്ടിയിലെ ചില നേതാക്കളില്‍ നിന്ന് പിന്തുണ ലഭിച്ചില്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷനായ മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെ തന്നെ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളില്‍ നിരീക്ഷണം വേണമെന്ന് പാര്‍ട്ടിയുടെ മാധ്യമ സെല്ലിനോട് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി നിര്‍ദേശിച്ചത്.
 
അതേസമയം വന്ദേമാതരം വിവാദത്തില്‍ പുതിയ നിയമഭേദഗതി സ്വകാര്യ ചടങ്ങുകള്‍ക്ക് ബാധകമാവില്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് അഭിഷേക് മനു സിംഗ്വി വ്യക്തമാക്കി. സര്‍ക്കാര്‍ ചടങ്ങുകള്‍ക്കാണ് നിയമം ബാധകമാവുകയെന്നതാണ് അഭിഷേക് സിംഗ്വി പാര്‍ട്ടിക്ക് നല്‍കിയ നിയമോപദേശം. വിവാദത്തില്‍ പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ അഭിപ്രായഭിന്നത നിലനില്‍ക്കെയാണ് സിംഗ്വിയുടെ നിയമോപദേശം.ALSO READ: 'മോദി ഭയക്കണം'; അടുത്ത ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റമാകാൻ പാറ്റകൾ
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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