  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത
  4. Somali pirates hijack my luthuf indian sailors trapped
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 21 August 2026 (12:17 IST)

തുർക്കി സൈന്യത്തിന് ആയുധമായി പോയ ചരക്കുകപ്പലിനെ സൊമാലിയ കൊള്ളക്കാർ റാഞ്ചി, കപ്പലിൽ 6 ഇന്ത്യക്കാർ

Somali Pirates, MY Luthuf ship,Indian sailors, Turkey Ship
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 21 Aug 2026 (12:15 IST)
google-news
സൊമാലിയന്‍ തീരത്ത് കടല്‍ക്കൊള്ളക്കാര്‍ റാഞ്ചിയ കാമറൂണ്‍ പതാക ഘടിപ്പിച്ച എം വി ലുതുഫ് ചരക്ക് കപ്പലില്‍ 6 ഇന്ത്യക്കാര്‍ കുടുങ്ങിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. തുര്‍ക്കി സൈന്യത്തിനായുള്ള ആയുധങ്ങളും വാര്‍ത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളുമായി പോകുന്ന കപ്പല്‍ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് പന്‍ഡ്‌ലാന്‍ഡ് തീരത്തിന് സമീപത്തായാണ് കൊള്ളക്കാര്‍ തട്ടിയെടുതത്.
 
 കപ്പല്‍ തട്ടിയെടുത്ത ശേഷം നഗ്ഗല്‍ തീരത്തേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയതെന്ന് സൊമാലിയന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. പന്‍ഡ്‌ലാന്‍ഡിലെ ഐല്‍ ജില്ലയില്‍ നിന്ന് മൂന്നര നോട്ടിക്കല്‍ മൈല്‍ മാറിയാണ് കൊള്ളക്കാര്‍ കപ്പല്‍ റാഞ്ചിയത്. 6 ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് പുറമെ ഒരു തുക്കി പൗരനും ഒരു ജോര്‍ജിയന്‍ പൗരനും 2 സെര്‍ബിയന്‍ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും കപ്പലിലുണ്ട്. 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
ബിജെപിയുടെ ചാണക്യബുദ്ധി, ലക്ഷ്യം പലത്: ഡിഎംകെയെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നീക്കം

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?ദേശീയഗീതമായ 'ജനഗണമന'യ്ക്ക് പുറമെ ദേശീയഗാനമായ 'വന്ദേമാതര'ത്തിന്റെ ആലാപനത്തിലും പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍.

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനം

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനംതാനെയില്‍ വേക്ക് അപ്പ് താനെക്കര്‍ എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമരം. പ്രദേശത്ത് 53.8 ഏക്കറില്‍ 47,000 കോടി മുതല്‍മുടക്കിലാണ് ആമസോണിന്റെ ഡാറ്റ സെന്റര്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഒഴിവാക്കാന്‍ ചൈനയെ ഇന്ത്യയും 40ലധികം രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു: ആരോപണവുമായി യുഎസ്

ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഒഴിവാക്കാന്‍ ചൈനയെ ഇന്ത്യയും 40ലധികം രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു: ആരോപണവുമായി യുഎസ്ഓഫീസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആന്‍ഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പോളിസി പുറത്തിറക്കിയ 'ദി ഗ്രേറ്റ് ട്രാന്‍സ്ഷിപ്പ്‌മെന്റ് സ്‌കാം' എന്ന വൈറ്റ് ഹൗസ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് ആരോപണങ്ങള്‍ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'പേടിച്ചു പോയോ?'; തൂഫാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള നേതാവ് പിടിയിൽ, വാർത്ത മുക്കി സർക്കാർ

'പേടിച്ചു പോയോ?'; തൂഫാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള നേതാവ് പിടിയിൽ, വാർത്ത മുക്കി സർക്കാർറിപ്പോർട്ടർ ടിവിയാണ് സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്

ജെൻ സിയെ പിടിച്ചെ പറ്റു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ, ബിജെപി ഉൾപ്പടെ 32 സംഘടനകളുടെ യോഗം 19 മുതൽ

ജെൻ സിയെ പിടിച്ചെ പറ്റു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ, ബിജെപി ഉൾപ്പടെ 32 സംഘടനകളുടെ യോഗം 19 മുതൽഎതിര്‍സ്വരമില്ലെന്ന് കരുതിയ അമിത് ഷാ- മോദി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഒരു മയവുമില്ലാത്ത വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ഉയര്‍ത്തിയത്. ശക്തനായ നേതാവെന്ന മോദിയുടെ ഇമേജിനെ പ്രക്ഷോഭം ഇല്ലാതെയാക്കിയെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് സംഘപരിവാറിനുള്ളത്.

പരിസ്ഥിതിക്ക് പുല്ലുവില, ഖനനത്തിന് അനുമതി കേന്ദ്രം തീരുമാാനിക്കും, നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ കേരളം ഉൾപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക്

പരിസ്ഥിതിക്ക് പുല്ലുവില, ഖനനത്തിന് അനുമതി കേന്ദ്രം തീരുമാാനിക്കും, നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ കേരളം ഉൾപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക്പുതിയ നിയമഭേദഗതി സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുകയറുന്നതാണെന്നും അടിയന്തിരമായി ഇവ റദ്ദാക്കണമെന്നുമാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആവശ്യം.

എന്താണ് പാർട്ടി നയം, നേതാക്കൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അവ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കണം, നിർദേശം നൽകി രാഹുൽ ഗാന്ധി

എന്താണ് പാർട്ടി നയം, നേതാക്കൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അവ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കണം, നിർദേശം നൽകി രാഹുൽ ഗാന്ധികഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകസമിതി യോഗത്തിന് പിന്നാലെയാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ നിര്‍ദേശം. സാമൂഹിക നീതി ഉള്‍പ്പെടുന്ന പല വിഷയങ്ങളിലും നേതാക്കള്‍ പാര്‍ട്ടി നിലപാട് പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് പ്രവര്‍ത്തകസമിതിയില്‍ വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ പുതിയ അണക്കെട്ടില്‍ നിന്ന് തമിഴ്നാടിന് മുഴുവന്‍ വെള്ളവും നല്‍കാന്‍ തയ്യാറാണ്: വിഡി സതീശന്‍

മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ പുതിയ അണക്കെട്ടില്‍ നിന്ന് തമിഴ്നാടിന് മുഴുവന്‍ വെള്ളവും നല്‍കാന്‍ തയ്യാറാണ്: വിഡി സതീശന്‍പുതിയ അണക്കെട്ടിന്റെ ചെലവ് കേരളം വഹിക്കണമെന്നും, ഡിസൈന്‍, നിര്‍മ്മാണം, സ്ഥലം എന്നിവയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം തമിഴ്നാട് ഏറ്റെടുക്കണമെന്നുമുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിലപാട് സതീശന്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു.

സ്വന്തം താല്‍പ്പര്യങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുത്ത് മക്ക ഉടമ്പടിയില്‍ ചേരാന്‍ ബംഗ്ലാദേശ് തയ്യാറാണ്: ബംഗ്ലാദേശ് വിദേശകാര്യ ഉപദേഷ്ടാവ്

സ്വന്തം താല്‍പ്പര്യങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുത്ത് മക്ക ഉടമ്പടിയില്‍ ചേരാന്‍ ബംഗ്ലാദേശ് തയ്യാറാണ്: ബംഗ്ലാദേശ് വിദേശകാര്യ ഉപദേഷ്ടാവ്സ്വന്തം താല്‍പ്പര്യങ്ങളും ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെയും വ്യാപാരത്തിന്റെയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചലനാത്മകതയും കണക്കിലെടുത്ത് ബംഗ്ലാദേശ് മക്ക ഉടമ്പടിയില്‍ ചേരാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് വിദേശകാര്യ ഉപദേഷ്ടാവ് ഹുമയൂണ്‍ കബീര്‍ വ്യാഴാഴ്ച ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞു, ഇത് ധാക്കയ്ക്കും ന്യൂഡല്‍ഹിക്കും ഇടയില്‍ നിലവിലുള്ള സംഘര്‍ഷത്തിന് ആക്കം കൂട്ടി.

കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടര്‍ന്ന് പാകിസ്ഥാന്‍ മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാനെ ജയിലില്‍ നിന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി

കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടര്‍ന്ന് പാകിസ്ഥാന്‍ മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാനെ ജയിലില്‍ നിന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിഅദ്ദേഹത്തിന്റെ പാകിസ്ഥാന്‍ തെഹ്രീക്-ഇ-ഇന്‍സാഫ് (പിടിഐ) പാര്‍ട്ടി സ്ഥലംമാറ്റം സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിലും കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കിയില്ല.