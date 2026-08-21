തുർക്കി സൈന്യത്തിന് ആയുധമായി പോയ ചരക്കുകപ്പലിനെ സൊമാലിയ കൊള്ളക്കാർ റാഞ്ചി, കപ്പലിൽ 6 ഇന്ത്യക്കാർ
സൊമാലിയന് തീരത്ത് കടല്ക്കൊള്ളക്കാര് റാഞ്ചിയ കാമറൂണ് പതാക ഘടിപ്പിച്ച എം വി ലുതുഫ് ചരക്ക് കപ്പലില് 6 ഇന്ത്യക്കാര് കുടുങ്ങിയതായി റിപ്പോര്ട്ട്. തുര്ക്കി സൈന്യത്തിനായുള്ള ആയുധങ്ങളും വാര്ത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളുമായി പോകുന്ന കപ്പല് കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് പന്ഡ്ലാന്ഡ് തീരത്തിന് സമീപത്തായാണ് കൊള്ളക്കാര് തട്ടിയെടുതത്.
കപ്പല് തട്ടിയെടുത്ത ശേഷം നഗ്ഗല് തീരത്തേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയതെന്ന് സൊമാലിയന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. പന്ഡ്ലാന്ഡിലെ ഐല് ജില്ലയില് നിന്ന് മൂന്നര നോട്ടിക്കല് മൈല് മാറിയാണ് കൊള്ളക്കാര് കപ്പല് റാഞ്ചിയത്. 6 ഇന്ത്യക്കാര്ക്ക് പുറമെ ഒരു തുക്കി പൗരനും ഒരു ജോര്ജിയന് പൗരനും 2 സെര്ബിയന് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും കപ്പലിലുണ്ട്.