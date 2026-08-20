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  4. VD Satheesan against KC Venugopal group on KPCC President race
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Thursday, 20 August 2026 (17:10 IST)

ഷാഫി പറമ്പിലിനെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കാതിരിക്കാൻ സതീശന്റെ ചരടുവലി; വഴിമുട്ടി ചർച്ചകൾ

KPCC President
Written By: WEBDUNIA
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (16:41 IST)
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കെപിസിസി അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്ത് ഷാഫി പറമ്പിൽ വരാതിരിക്കാൻ ചരടുവലികളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. ഭരണത്തിൽ കെ.സി.വേണുഗോപാൽ ഗ്രൂപ്പ് പിടിമുറുക്കുമോ എന്ന ഭയത്താൽ ആണ് ഷാഫിയെ സതീശൻ ഗ്രൂപ്പ് എതിർക്കുന്നത്. 
 
കളംപിടിക്കാൻ വേണുഗോപാൽ 
 
കെപിസിസി അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തേക്ക് ഷാഫി പറമ്പിലിനെയാണ് കെ.സി.വേണുഗോപാൽ നിർദേശിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഷാഫി സജീവമാകണമെന്നാണ് വേണുഗോപാലിന്റെ ആവശ്യം. അധികാരത്തിലെത്തി മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും സതീശൻ സർക്കാരിനെതിരെ ജനവികാരം ശക്തമാണ്. അതിനാൽ ഭാവിയിൽ സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ഒഴിയേണ്ടി വന്നാൽ പോലും തന്റെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അധികാരമെത്തണമെന്നാണ് വേണുഗോപാൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് കെപിസിസി അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തിനായി വേണുഗോപാൽ ശക്തമായി രംഗത്തുള്ളത്. 
ഷാഫിയെ പേടിച്ച് സതീശൻ ഗ്രൂപ്പ് 
 
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചതിനാൽ ഷാഫി പറമ്പിലിനും ഗ്രൂപ്പിനും സതീശനോട് ശക്തമായ എതിർപ്പുണ്ട്. അതിനുശേഷം കെ.സി.വേണുഗോപാൽ ഗ്രൂപ്പിൽ സജീവമാണ് ഷാഫി. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് വേണുഗോപാലിനെ പിന്തുണച്ചിരുന്നവരിൽ പ്രധാനിയും ഷാഫിയാണ്. അതിനാലാണ് സതീശൻ ഗ്രൂപ്പ് ഷാഫി കെപിസിസി അധ്യക്ഷനാകുന്നതിനെ എതിർക്കുന്നത്. 
 
സമവായം തേടി ഹൈക്കമാൻഡ് 
 
ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അതീതമായി ഒരാളെ അധ്യക്ഷനായി പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് ആലോചിക്കുന്നത്. ബെന്നി ബെഹ്നാനെ അധ്യക്ഷനാക്കാനും സാധ്യതയേറെയാണ്. 
 
സണ്ണി ജോസഫ് മാറും 
 
മന്ത്രിയായതിനാൽ ആണ് സണ്ണി ജോസഫ് കെപിസിസി അധ്യക്ഷസ്ഥാനം ഒഴിയുന്നത്. പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ ഉടൻ തീരുമാനിക്കണമെന്ന് സണ്ണി തന്നെയാണ് ഹൈക്കമാൻഡിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. Read Also: സ്വന്തം കഥ വായിക്കാൻ പൃഥ്വിരാജിന് ടൈം ഇല്ലേ? നിരാശപ്പെടുത്തി 'ഖലീഫ'
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