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  4. Questions prepared by AI, experts new allegation against NTA
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 21 August 2026 (15:43 IST)

ചോദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയത് എഐയോ?, എൻടിഎക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണം

യുജിസി നെറ്റ് പരീക്ഷാവിവാദത്തില്‍ എന്‍ടിഎക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങള്‍.

UGC Net, Net Exam Key, NTA National Eams, Kerala News
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 21 Aug 2026 (15:33 IST)
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യുജിസി നെറ്റ് പരീക്ഷാവിവാദത്തില്‍ എന്‍ടിഎക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങള്‍. ചോദ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കാന്‍ മതിയായ അക്കാദമിക് പാനലുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ഭൂരിഭാഗം ചോദ്യങ്ങളും തയ്യാറാക്കിയത് എ ഐ സഹായത്താലാണെന്നുമാണ് വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ ഈ ആരോപണങ്ങള്‍ എന്‍ടിഎ തള്ളികളഞ്ഞു.
 
ഉത്തരസൂചികകള്‍ക്കെതിരെ ഉയര്‍ന്ന ആക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കെതിരെയും എന്‍ടിഎ രംഗത്തെതി. ഉത്തരസൂചിക നീതിപൂര്‍വമായിരുന്നുവെന്നും എല്ലാ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും തുല്യ അവസരമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും എന്‍ടിഎ വിശദീകരിച്ചു. ഉതരസൂചിക ആക്ഷേപങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുമെന്നും പരാതികള്‍ പരിഗണിച്ച ശേഷമെ അന്തിമ ഉത്തരസൂചിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവെന്നും സംവിധാനത്തില്‍ പിഴവുകളില്ലെന്നും എന്‍ടിഎ വിശദമാക്കി.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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