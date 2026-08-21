ചോദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയത് എഐയോ?, എൻടിഎക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണം
യുജിസി നെറ്റ് പരീക്ഷാവിവാദത്തില് എന്ടിഎക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങള്.
യുജിസി നെറ്റ് പരീക്ഷാവിവാദത്തില് എന്ടിഎക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങള്. ചോദ്യങ്ങള് പരിശോധിക്കാന് മതിയായ അക്കാദമിക് പാനലുകള് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ഭൂരിഭാഗം ചോദ്യങ്ങളും തയ്യാറാക്കിയത് എ ഐ സഹായത്താലാണെന്നുമാണ് വിദഗ്ധര് പറയുന്നത്. എന്നാല് ഈ ആരോപണങ്ങള് എന്ടിഎ തള്ളികളഞ്ഞു.
ഉത്തരസൂചികകള്ക്കെതിരെ ഉയര്ന്ന ആക്ഷേപങ്ങള്ക്കെതിരെയും എന്ടിഎ രംഗത്തെതി. ഉത്തരസൂചിക നീതിപൂര്വമായിരുന്നുവെന്നും എല്ലാ വിദ്യാര്ഥികള്ക്കും തുല്യ അവസരമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും എന്ടിഎ വിശദീകരിച്ചു. ഉതരസൂചിക ആക്ഷേപങ്ങള് പരിശോധിക്കുമെന്നും പരാതികള് പരിഗണിച്ച ശേഷമെ അന്തിമ ഉത്തരസൂചിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവെന്നും സംവിധാനത്തില് പിഴവുകളില്ലെന്നും എന്ടിഎ വിശദമാക്കി.