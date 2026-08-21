പെല്ലെറ്റ് ആക്രമണം: പരാതിപ്പെടിട്ടും കേസെടുത്തില്ല, പരിക്കേറ്റയാളുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ധർണ
നേരത്തെ പരാതി നല്കാന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പോലീസ് എഫ്ഐആര് ഫയല് ചെയ്യാന് തയ്യാറായിരുന്നില്ല.
ജൂലൈ 20ന് ജന്തര് മന്തറില് നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പോലീസ് ആക്രമണത്തില് പരിക്കേറ്റ വിദ്യാര്ഥിയുമായി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധി. പെല്ലെറ്റ് ഗണ് ആക്രമണത്തില് പരിക്കേറ്റയാളെയും കൂട്ടിയാണ് രാഹുല് ഗാന്ധി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയത്. പെല്ലറ്റ് പ്രയോഗിച്ച പോലീസിനെതിരെ കേസ് നല്കാനായിരുന്നു നീക്കമെങ്കിലും പോലീസ് കേസെടുക്കാന് തയ്യാറാകാതിരുന്നതോടെ സ്റ്റേഷന് മുന്നില് രാഹുല് ധര്ണ ആരംഭിച്ചു.
VIDEO | Delhi: Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi arrives at DCP Office, Parliament Street Police Station.#RahulGandhi— Press Trust of India (@PTI_News) August 21, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/7S1ak8BtCn
സഞ്ജീവ് എന്നയാളെ കൂട്ടിയാണ് രാഹുലെത്തിയത്. പെല്ലറ്റ് ഗണ് പ്രയോഗത്തില് ഇയാള് റാം മനോഹര് ലോഹ്യ ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലായിരുന്നു. നേരത്തെ പരാതി നല്കാന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പോലീസ് എഫ്ഐആര് ഫയല് ചെയ്യാന് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. തുടര്ന്നാണ് രാഹുല്ഗാന്ധി സഞ്ജീവിനൊപ്പം പാര്ലമെന്റ് സ്ട്രീറ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയത്.തുടര്ന്ന് ഡിസിപിയുമായി ചര്ച്ച രാഹുല് ചര്ച്ച നടത്തി. എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കില് പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് തുടരുമെന്ന് രാഹുല് നേരത്തെ തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു.