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  4. Rajasthan Restricts Outsider Entry, Photography in Government Schools Amid CJP Visit Plans
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 17 August 2026 (13:19 IST)

സിജെപിയുടെ സ്കൂൾ ഠീക്ക് കരോ ക്യാമ്പയ്ൻ, രാജസ്ഥാൻ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ളവരുടെ പ്രവേശനത്തിനും ചിത്രീകരണത്തിനും വിലക്ക്

CJP സഹ കണ്‍വീനര്‍ ആശുതോഷ് റാങ്ക രാജസ്ഥാനിലെ സ്‌കൂളുകളില്‍ സ്‌കൂള്‍ ഠീക്ക് കരോ ക്യാമ്പയ്‌നായി സന്ദര്‍ശനങ്ങള്‍ നടത്തുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

CJP School Thik Karo
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (12:58 IST)
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ജയ്പൂര്‍: സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകളിലെ അനുമതിയില്ലാത്ത പ്രവേശനം, ഫോട്ടോഗ്രഫി, വീഡിയോഗ്രഫി, അഭിമുഖം, ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് എന്നിവയ്ക്ക് നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തി രാജസ്ഥാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍. വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ സ്വകാര്യത, സുരക്ഷ, അന്തസ്സ് എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായാണ് നടപടിയെന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണമെങ്കിലും കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടി മുന്നോട്ട് വെച്ച സ്‌കൂള്‍ ഠീക്ക് കരോ ക്യാമ്പയ്‌നെ തടയുന്നതിനായാണ് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം. ഈ ഉത്തരവ് ഇതിനാല്‍ തന്നെ രാജസ്ഥാനില്‍ രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
 
CJP സഹ കണ്‍വീനര്‍ ആശുതോഷ് റാങ്ക രാജസ്ഥാനിലെ സ്‌കൂളുകളില്‍ സ്‌കൂള്‍ ഠീക്ക് കരോ ക്യാമ്പയ്‌നായി സന്ദര്‍ശനങ്ങള്‍ നടത്തുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് വീഡിയോ ക്രിയരര്‍മാരോട് കോട്ട, ജയ്പൂര്‍, ജോധ്പൂര്‍, ഉദയ്പൂര്‍,ഭരത്പൂര്‍, ദോല്പൂര്‍, ബാര്‍മര്‍, ഹനുമാങ്ങ്ഹട്ട് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ സ്‌കൂളുകളിലെ സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കുന്ന വീഡിയോകള്‍ ചിത്രീകരിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് രാജസ്ഥാന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ നിര്‍ദേശം. നിലവില്‍ ബിജെപിയാണ് രാജസ്ഥാനില്‍ ഭരണത്തിലുള്ളത്. സ്‌കൂളുകളിലെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുതുന്നതിന് പകരം യാഥാര്‍ഥ്യം മറച്ചുവെയ്ക്കാനാണ് ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ഇതോടെ കോണ്‍ഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്.
 
പുതിയ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പ്രകാരം പ്രിന്‍സിപ്പലിന്റെയോ സ്ഥാപന മേധാവിയുടെയോ മുന്‍കൂര്‍ അനുമതിയില്ലാതെ സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഒഴികെയുള്ള പുറത്തുനിന്നുള്ളവര്‍ക്ക് സ്‌കൂള്‍ വളപ്പില്‍ പ്രവേശിക്കാനാകില്ല. സ്‌കൂളിലെത്തുന്ന ഓരോ സന്ദര്‍ശകനും സന്ദര്‍ശക രജിസ്റ്ററില്‍ വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തണം. പ്രിന്‍സിപ്പല്‍, അധ്യാപകന്‍ അല്ലെങ്കില്‍ അധികാരപ്പെടുത്തിയ സ്‌കൂള്‍ ജീവനക്കാരന്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് ക്ലാസ് മുറി, ലബോറട്ടറി, ലൈബ്രറി, ഹോസ്റ്റല്‍, കളിസ്ഥലം, ശുചിമുറി തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലേക്കും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റ് മേഖലകളിലേക്കും പ്രവേശനം അനുവദിക്കില്ല. 
 
വിദ്യാര്‍ഥികളെയോ അധ്യാപകരെയോ സ്‌കൂള്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെയോ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഫോട്ടോ, വീഡിയോ, ഓഡിയോ റെക്കോര്‍ഡിങ്, അഭിമുഖം, ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് എന്നിവ നടത്താനും പ്രിന്‍സിപ്പലിന്റെ മുന്‍കൂര്‍ എഴുത്തുപരമായ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍, വീഡിയോകള്‍, വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങള്‍ എന്നിവ അവരുടെ സ്വകാര്യത, അന്തസ്സ്, സുരക്ഷ എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയില്‍ ശേഖരിക്കുകയോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയോ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്നും നിര്‍ദേശമുണ്ട്. 
 
അനുമതിയില്ലാതെ ആരെങ്കിലും സ്‌കൂളില്‍ പ്രവേശിക്കുകയോ പുറത്തുപോകാന്‍ വിസമ്മതിക്കുകയോ അനധികൃതമായി ചിത്രീകരണം നടത്തുകയോ സ്‌കൂള്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ തടസപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്താല്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഉടന്‍ പൊലീസിനെയും ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറെയും അറിയിക്കണം. സുരക്ഷ, സ്വകാര്യത, അച്ചടക്കം, അക്കാദമിക് അന്തരീക്ഷം എന്നിവയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകുമെന്ന് കരുതുന്ന സന്ദര്‍ശകരുടെ പ്രവേശനം നിഷേധിക്കാനും പ്രിന്‍സിപ്പലിന് അധികാരമുണ്ടാകും. 
 
അതേസമയം, കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയും സ്വകാര്യതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് നിയന്ത്രണങ്ങളെന്നാണ് സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം. കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള 'in loco parentis' എന്ന തത്വവും ദേശീയ ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷന്റെ (NCPCR) സ്‌കൂള്‍ സുരക്ഷാ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളും ഉത്തരവിന് അടിസ്ഥാനമാണെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ പറയുന്നു.ALSO READ: വമ്പൻ അഴിച്ചുപണിക്കൊരുങ്ങി ബിജെപി, സ്മൃതി ഇറാനിയും അനുരാഗ് ഠാക്കൂറും തിരിച്ചെത്തിയേക്കും
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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